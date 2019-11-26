الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش الى قيادة القوات الجوية يوم الأربعاء -

المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو الى ضرورة ادخال تعديلات على قانون الانتخابات -

ثلاثة أفلام جزائرية في مهرجان القدس السينمائي الدولي بغزة -

أمنتو حيدار: تصعيد وتيرة الاعتداءات ضد الصحراويين تتطلب ضغوطات حقيقية على المحتل -

تندوف : الدراسة الخاصة بإستغلال منجم غار الجبيلات في مراحلها الأخيرة -

الصحافة الوطنية تولي اهتماما خاصا لرد الجزائر على البرلمان الأوروبي ولمجريات الحملة في يومها التاسع -

المجلس الوطني لحقوق الإنسان تلقى أزيد من 1400 شكوى في 2018 -

مشروع تجهيز 16 بئرا بمضخات وألواح للطاقة الشمسية: نشر ثقافة التضامن للتكفل بالعائلات المحرومة -

دعوة للعالم من أجل التحرك وإنقاذ النساء الصحراويات من الممارسات المغربية الخطيرة بحقهن -

قسنطينة: مجمع دولي لزيادة حظوظ توظيف حاملي الشهادات الجامعية -

منافسات الكاف مابين الأندية: تحديد ملاعب مقابلات الأندية الجزائرية -

لوكال يؤكد ان مشروع قانون المالية ل2020 داعم لمناخ الاعمال وللاستثمار -

المترشحون يرافعون من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطن و يتعهدون بحماية المرأة من أشكال العنف -

إلقاء القبض على إرهابي مبحوث عنه من جنسية أجنبية -

تجارة: تعزيز التعاون الجزائري الروسي من خلال رفع العراقيل -

البطولة العربية للشطرنج بمستغانم: مشاركة 45 لاعبا من 12 دولة -

إجماع على الرفض القاطع للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر -

ضرورة الارتكاز على أسس ومبادئ بيان أول نوفمبر كمرجع في المحافظة على الوحدة الوطنية -

سطيف: القضاء على مشكل التموين بالمياه الصالحة للشرب ببلدية العلمة قبل الصيف المقبل -