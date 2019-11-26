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ثلاثة أفلام جزائرية في مهرجان القدس السينمائي الدولي بغزة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 12:27     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 18 مرات
ثلاثة أفلام جزائرية في مهرجان القدس السينمائي الدولي بغزة

 الجزائر - ينافس الفيلمان الروائيان الطويلان "أسوار القلعة السبعة" لأحمد راشدي و"عرفان" لسليم حمدي والفيلم الوثائقي القصير "مونية" لعبير عكاكزة في الدورة الرابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي التي تعقد فعالياتها من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل بمدينة غزة بفلسطين، وفقا للمنظمين.

وسيتنافس عملا أحمد راشدي و سليم حمدي في مسابقة الافلام الروائية الطويلة إلى جانب أعمال من عدة بلدان بينها "فتوى" للتونسي محمود بن محمود و"كيلكس" للمغربي عز العرب العلوي.

و يروي فيلم راشدي في 180 دقيقة -والمقتبس عن رواية بنفس الاسم لمحمد معارفية- قصة نزاع بين فلاح جزائري (حسان كشاش) جرد من أراضيه ومعمر فرنسي (جان كريستوف روزي) استولى على هذه الأرض واعتبرها ملكه.

ويتطرق من جهته فيلم "عرفان" -في 110 دقائق وهو أول فيلم روائي طويل لحمدي- لقصة المجاهدة يمينة (شافية بوذراع) وأختها التي استشهدت في ميدان الشرف وكذا حفيدها وخطيبته وأصدقائه وهم شباب مفعمون بالمواهب والحيوية ولكن دون آفاق مستقبلية.

وسيدخل من جهته فيلم "مونية" لعكاكزة غمار المنافسة في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة في حين سيعرض "لعنة بين الظلال" لعماد غجاتي في فئة أفلام الهواة.

وسيعرف مهرجان القدس السينمائي الدولي -الذي أسسته وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات ثقافية فلسطينية وعربية- عرض 56 فيلما من 23 بلدا وستجري فعالياته بالتوازي في عدة مدن عربية كنواكشوط (موريتانيا) وبنغازي (ليبيا) والخرطوم (السودان).

كلـمات مفتـاحيــة :
ثلاثة أفلام جزائرية في مهرجان القدس السينمائي الدولي بغزة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 12:27     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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