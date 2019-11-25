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إفتتاح رواق الفن بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 09:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
إفتتاح رواق الفن بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح

الجزائر - افتتح مساء السبت بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح رواق فن جديد من خلال معرض جماعي لأعمال ما يقارب عشرة فنانين تشكيليين حول المناظر الطبيعية والمعالم والعادات والتقاليد الصربية.

ويندرج هذا المعرض الجماعي تحت عنوان "صربيا بنظرة الفنانين الجزائريين"، بالشراكة مع سفارة صربيا في الجزائر، ويضم أعمالا لثمانية فنانين رسامين. 

وأوضح مدير الأوبرا أن هذا الفضاء المهيأ طبقا لمعايير الأروقة الفنية في الاضاءة سيسيره مهني من سوق الفن سيتم تنصيبه قريبا وتكون مهمته انتقاء الفنانين وإعداد المعارض فضلا عن التكفل بالشق المتعلق ببيع الأعمال الفنية.                

ويضم هذا المعرض العديد من الفنانين على غرار نجمة العايب و محمد دميس و سليم بوهالي، اللذان عملا على اللباس الفولكلوري النسوي بصربيا، و كذا عبدالرزاق بوزيد و جميلة عبابسية.

وتتواصل فعاليات هذا المعرض الى غاية يوم 28 نوفمبر الجاري.

كلـمات مفتـاحيــة :
إفتتاح رواق الفن بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 09:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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