أسبوع من الأنشطة الثقافية (استعادي)

الجزائر - تميز المشهد الثقافي للأسبوع المنصرف بتواصل عروض خارج المنافسة المبرمجة في اطار المهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا) الذي اختتم رسميا يوم 14 من الشهر الجاري الى جانب انشطة اخرى تنوعت بين المسرح و الفنون التشكيلية من بينها معرض للوحات الرسام الاسباني الشهير فرانسيسكو خوسي دي غويا (1746-1828).

- شهد متحف الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة الخميس افتتاح معرض خاص بأعمال و لوحات الرسام الاسباني الشهير فرانسيسكو خوسي دي غويا (1746-1828) التي تناولت في مجملها وجوها انسانية والمنظم من طرف المعهد الثقافي الاسباني "سيرفنتيس" .

- انتقل إلى رحمة الله المطرب الشعبي الشيخ اليمين و اسمه الحقيقي اليمين هيمون الخميس بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 72 سنة إثر مرض عضال.

- ينافس الفيلمان الروائيان الطويلان الجزائريان "باركور" لفاطمة الزهراء زعموم و"أبو ليلى" لأمين سيدي بومدين في الدورة ال41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمصر الذي افتتح فالأربعاء).

- اختتمت الاربعاء الطبعة الأولى من المهرجان الثقافي و الفني المحلي " الله يجعل من خيمتنا خيام " الذي نظم من 17 أكتوبرال19 نوفمبر بمشاركة كوكبة من الفنانين و شارك في هذا الحدث الثقافي الفني والتراثي.

- يتواصل إلى غاية 25 نوفمبر بالجزائر العاصمة عرض الفنان التشكيلي خالد رشدي بسايح الموسوم ب "من كون إلى آخر"ة الذي يعيد النظر في الكون الواقعي للرسام الإيطالي أماديوو موديقلياني (1884-1920) من خلال اضفاء لمسة معاصرة وألوان قزحية,على لوحاته.

- عرض سهرة السبت بالجزائر العاصمة الفيلم الوثائقي "نار" للمخرجة مريم بوعكاز وهو عمل يتطرق إلى الانتحار حرقا عبر شهادات حية و ذلك ضمن مختارات الافلام خارج المنافسة في الطبعة ال 10 من المهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا) الذي اختتمت فعالياته الخميس.

- قدم سهرة السبت على خشبة مسرح باتنة الجهوي العرض الشرفي لمسرحية "رهين" التي كتب نصها محمد بويش وأخرجها لمسرح باتنة الجهوي شوقي بوزيد.

- افتتح السبت بمتحف الفن الحديث والمعاصر لوهران, معرض تحت عنوان "نبات ومنطقة" للفنان التشكيلي مراد بلمكي الذي يميط اللثام عن أسرار وسحر عالم النباتات والمناطق من خلال اعماله الفنية.

- تم سهرة الجمعة بالجزائر العاصمة عرض فيلمين وثائقيين الاول بعنوان "محمد بهاز معلم القناوي" المخصص لأحد أعمدة موسيقى الديوان بحضور مخرجته دومينيك لافيني و الثاني بعنوان "أندريه رافيرو والجزائر: عندما تولد المدينة من رحم لورشة" الذي يستعرض مسيرة هذا المهندس المعماري الفرنسي المختص في الطابع المعماري الشعبي الجزائري, بحضور منتجه جون أسلميار وذلك في اطار عروض خارج المنافسة في إطار الطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا).