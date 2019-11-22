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افتتاح معرض لأعمال ولحات الفنان الاسباني فرانشيسكو غويا

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2019 14:53     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرات

الجزائر - شهد متحف الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة اليوم الخميس افتتاح معرض خاص بأعمال و لوحات الرسام الاسباني الشهير فرانسيسكو خوسي دي غويا (1746-1828) التي تناولت في مجملها وجوها انسانية.

ويضم المعرض الذي نظم من طرف المعهد الثقافي الاسباني "سيرفنتيس" حوالي 30 لوحة أصلية و رسومات مصغرة لفنان الفارسة غويا ممثلة بذلك تطور الوجوه في لوحاته كما قام الفريق المشرف على المعرض بإعادة تصوير بعض من اللوحات الأصلية و طبعها.

ويمنح معرض "غويا" الذي أقيم في صالون متحف الفنون الجميلة الفرصة للزوار من اجل مشاهدة اعماله التي تناولت الملامح الانسانية عبر الرسوم.

و خصصت المجموعة الاولى للملامح الحيوانية حيث يعطي للشخص المرسوم فيها رأس حيوان يعبر عن سلوك صاحبه.

أما المجموعة الثانية تنم عن عمل بحثي معمق و هي الشخصية المرضية حيث ركز فيها على ملامح الوجه الناجمة عن أمراض عقلية تعبر عن العنف و الهذيان الخ...بينما تناولت المجموعة الأخيرة رسوما كاريكاتورية.

للتذكير فإن المعرض الذي فتح أبوابه اليوم الخميس سيستمر إلى غاية 15 ديسمبر المقبل.

كلـمات مفتـاحيــة :
افتتاح معرض لأعمال ولحات الفنان الاسباني فرانشيسكو غويا
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2019 14:53     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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