افتتاح معرض لأعمال ولحات الفنان الاسباني فرانشيسكو غويا

ويضم المعرض الذي نظم من طرف المعهد الثقافي الاسباني "سيرفنتيس" حوالي 30 لوحة أصلية و رسومات مصغرة لفنان الفارسة غويا ممثلة بذلك تطور الوجوه في لوحاته كما قام الفريق المشرف على المعرض بإعادة تصوير بعض من اللوحات الأصلية و طبعها.
ويمنح معرض "غويا" الذي أقيم في صالون متحف الفنون الجميلة الفرصة للزوار من اجل مشاهدة اعماله التي تناولت الملامح الانسانية عبر الرسوم.
و خصصت المجموعة الاولى للملامح الحيوانية حيث يعطي للشخص المرسوم فيها رأس حيوان يعبر عن سلوك صاحبه.
أما المجموعة الثانية تنم عن عمل بحثي معمق و هي الشخصية المرضية حيث ركز فيها على ملامح الوجه الناجمة عن أمراض عقلية تعبر عن العنف و الهذيان الخ...بينما تناولت المجموعة الأخيرة رسوما كاريكاتورية.
للتذكير فإن المعرض الذي فتح أبوابه اليوم الخميس سيستمر إلى غاية 15 ديسمبر المقبل.