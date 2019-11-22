افتتاح معرض لأعمال ولحات الفنان الاسباني فرانشيسكو غويا

الجلفة: العثور على الطفل التائه ذي الــ 4 سنوات -

المطرب الشعبي الشيخ اليمين في ذمة الله -

أمراض القلب والشرايين: المتلازمة التاجية الحادة هي أول أسباب الوفاة في الجزائر -

المتنافسون يبرزون حرصهم على المرور بالجزائر إلى عهد جديد بعيدا عن الممارسات السابقة -

المؤتمر الوطني أل 16 لجمعية طب الأطفال للغرب بحضور 400 مشارك -

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: الحملة الانتخابية تجرى في هدوء و سلمية كاملة -

البث الإذاعي والتفلزي بتندوف: القضاء على جميع مناطق الظل في غضون الثماني أشهر القادمة -

إنطلاق الرسمي للحملة الوطنية لجني الزيتون: ترقب إنتاج 100 مليون لتر من زيت الزيتون -

سكك حديدية: وضع أنظمة إشارات حديثة -

بن فليس يلتزم من بسكرة بإصلاح المنظومة التربوية -

كانوي كاياك: مشاركة المنتخب الجزائري في البطولتين العربية والافريقية لفئتي الأكابر والأواسط بمصر -

عبد العزيز بلعيد يلتزم بفتح الملفات العالقة مع البلدان المجاورة -

فيتوريا غاستيز مضيفة الدورة ال44 للاوكوكو، عدة وفود في الموعد -

فيلمان جزائريان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال41 -

تحسين الخدمات الصحية للمواطن :إطلاق إطار للعمل الموحد بين القطاعات المعنية -

بطولة الجزائر بين الأندية للسباحة: مشاركة أكثر من 502 في موعد سطيف -

دعوة منظمة المرأة العربية إلى القيام بدورها في التحسيس بمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله -

تبون يلتزم من قسنطينة بتجريم تحكم المال في الانتخابات -

إرتفاع حركة الملاحة والبضائع بميناء الجزائر خلال الثلاثي الثالث من 2019 -