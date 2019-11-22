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المطرب الشعبي الشيخ اليمين في ذمة الله

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2019 14:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
المطرب الشعبي الشيخ اليمين في ذمة الله

الجزائر - انتقل إلى رحمة الله المطرب الشعبي الشيخ اليمين يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 72 سنة إثر مرض عضال، حسبما علم من أقرباء المرحوم.

وكان الفنان الذي ولد بالحراش سنة 1947 و اسمه الحقيقي اليمين هيمون مهتما منذ شبابه بنغمات الأندلس و الشعبي حيث خطف أنظار الفقيدين الشيخ محمود و الشيخ عبد القادر أوشالة باعتبارهما عمالقة هذا النوع من الموسيقى.

وخلال مساره الفني الذي بدأ في سنوات 1960، احتك المرحوم بأسماء كبيرة في موسيقى الشعبي على غرار بابا دحمان و الحاج أمحمد العنقة الذي ضمه إلى صفوفه سنة 1966.

وانضم الفقيد إلى الفرقة الموسيقية لـ أعمر العشاب بحيث تولى تسييرها سنة 1975 بعد سفر هذا الأخير إلى فرنسا.

وفي بداية سنوات 2010، شارك المرحوم في الفرقة الموسيقية القوسطو مع الهادي العنقة و عبد المجيد مسكود و عبد القادر شرشام و روبرت كاستل و آخرون.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى غدا الجمعة بعد الظهيرة بمقبرة العالية بالعاصمة.

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المطرب الشعبي الشيخ اليمين في ذمة الله
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2019 14:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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