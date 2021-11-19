فيلمان جزائريان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال41

الجزائر - ينافس الفيلمان الروائيان الطويلان الجزائريان "باركور" لفاطمة الزهراء زعموم و"أبو ليلى" لأمين سيدي بومدين في الدورة ال41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمصر التي افتتحت فعالياتها مساء أمس الأربعاء وفقا للصحافة المصرية.

وسينافس "باركور" (2019) في مسابقة "آفاق السينما العربية" -المخصصة للسينما من البلدان العربية- إلى جانب 11 فيلما آخر من بينها "بيك نعيش" للتونسي مهدي برصاوي و"أوفسايد الخرطوم" للسودانية مروة زين.

ويتناول فيلم زعموم -في 90 دقيقة وهو من إنتاج جزائري فرنسي- وضع الشباب والنساء في المجتمع الجزائري من خلال حفل زفاف.

وسيدخل من جهته "أبو ليلى" (2019) غمار المنافسة على جائزة "أسبوع النقاد" إلى جانب ستة أعمال أخرى من بينها "وظيفة وفيلم" للإسباني خافيير مارتينيز سولير و"أرض الرماد" للتشيلية صوفيا كيروس.

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ويتطرق هذا العمل - في 140 دقيقة وهو من إنتاج جزائري فرنسي قطري- لسنوات الإرهاب في التسعينيات من القرن الماضي من خلال قصة شابين يقومان بمطاردة إرهابي خطير في الصحراء.

وستعرف هذه التظاهرة السينمائية -التي تستمر فعالياتها إلى غاية 29 نوفمبر لجاري- عرض 150 فيلما من 63 بلدا بينها المكسيك ضيف الشرف.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي -المؤسس في 1976- أقدم مهرجان للفن السابع في مصر حيث يهدف لمد جسور التواصل الثقافي من خلال السينما وفقا للمنظمين.