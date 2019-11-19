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حماية التراث الثقافي: تمديد فترة المشاركة في جائزة "إيكروم"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 12:17     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
حماية التراث الثقافي: تمديد فترة المشاركة في جائزة &quot;إيكروم&quot;

الشارقة - مدد المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في العالم العربي "إيكروم الشارقة" (الإمارات) الموعد النهائي للمشاركة في جائزة "إيكروم" للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في البلدان العربية إلى غاية الفاتح ديسمبر المقبل.

وحسب الموقع الإلكتروني للمركز فإن المشاركة في هذه الجائزة -التي تمنح مرة كل عامين- تخص فئتين رئيسيتين: فئة المباني والمواقع التراثية وفئة المقتنيات والمجموعات ضمن المؤسسات الثقافية كالمتاحف والأرشيف.

وتم فتح باب الترشح لجميع المشاريع سواء كانت من تنفيذ المؤسسات العمومية أو الخاصة وغيرها على أن يكون العمل قد أنجز خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويمكن تقديم المشاريع التي ما تزال قيد التنفيذ إذا كان قد تم إنجاز جزء كبير منها بنجاح وتفي بالمعايير المطلوبة.

وتم إطلاق هذه الجائزة في دورتها الأولى قبل عامين حيث عرفت ترشح مشروع جزائري حول الموقع الأثري الروماني بتيبازة المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

تم تأسيس "إيكروم/ الشارقة" من طرف المنظمة الدولية "المركز الدولي لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية" (إيكروم) ومقره روما وهذا بالاشتراك مع حكومة الشارقة.

وتهدف الجائزة إلى تكريم الأعمال المتميزة التي تسهم في حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه في البلدان العربية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 12:33
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حماية التراث الثقافي: تمديد فترة المشاركة في جائزة "إيكروم"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 12:17     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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