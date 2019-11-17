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مسرحية "رهين" تمتع الجمهور في عرضها العام بباتنة

  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 10:49     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرات

 

باتنة - استمتع عشاق الفن الرابع بعاصمة الأوراس سهرة يوم السبت على مدار ساعة من الزمن بمسرحية "رهين" في عرضها العام الذي قدم باللغة العربية الفصحى على خشبة مسرح باتنة الجهوي.

و تفاعل الحضور الذين غصت بهم القاعة رغم الأجواء الباردة والأمطار التي ميزت المدينة مع شخصيات العرض المسرحي "رهين" الذي حاكى في مضمونه الواقع الذي تعيشه الجزائر منذ شهور من خلال تسليطه الضوء على حراك الشارع.

وحملت المسرحية التي كتب نصها محمد بويش وأخرجها لمسرح باتنة الجهوي شوقي بوزيد الكثير من الرمزية التي عبرت عن حب الوطن والتمسك بالحرية رغم كل المحن. و لمس الحضور من خلال المشاهد المسرحية وتعاقب الشخصيات على الركح الأولوية التي أولاها المخرج للصورة والتعبير الجسدي على حساب الكلمة وهو ما أبرز أداء ومهارة الممثلين حسب الفنان شعيب بوزيدي الذي أكد لوأج بأن المسرحية كانت قوية ومتكاملة خاصة من حيث السينوغرافيا .

ولم يخف من جهته الشاب يوسف يحياوي وهو مهندس في الوقاية والأمن الصناعي ومتتبع للمسرح بأن العمل المسرحي "رهين" عبر بصدق عن واقع معاش مما جعل التفاعل مع شخصياته عفوي وشكل عنصرا هاما في تجاوب الجمهور معها بحرارة من أول وهلة .

ويعد العمل المسرحي "رهين" ثالث إنتاج للمسرح الجهوي لباتنة خلال سنة 2019 بعد مسرحيتي "وسخ كوم" للكبار و "أوهام الغابة" للصغار .

كلـمات مفتـاحيــة :
مسرحية "رهين" تمتع الجمهور في عرضها العام بباتنة
  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 10:49     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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