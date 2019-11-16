أسبوع من الأنشطة الثقافية

الجزائر - هيمنت فعاليات من المهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا) المخصص للفيلم الملتزم (7-16نوفمبر) على المشهد الثقافي للأسبوع المنصرم الذي عرف ايضا مواصلة عروض الطبعة ال10 للمهرجان الثقافي الدولي للرقص المعاصر الى جانب انشطة اخرى تتعلق اخرى تتعلق بالمسرح و الفن التشكيلي و الموسيقى و افن الفوتوغرافي .

- حصد الفيلم الوثائقي "143، شارع الصحراء" للمخرج الجزائري حسان فرحاني والفيلم الروائي "البرج (وردي)" لمخرجه النرويجي ماتس جرورد، الخميس بالجزائر العاصمة، كبرى جوائز لجنة التحكيم في اختتام الطبعة ال 10 لمهرجان الجزائر الدولي للسينما (فيكا ).

- قدم سهرة الخميس ، المسرح الوطني الجزائري، العرض الشرفي لمسرحية "جي بي أس" "GPS" للمخرج محمد شرشال الذي أصر على تقديم عرض يمزج بين تقنيات السينما والمسرح والإيماءات والحركة لتمرير رسائل وأفكار تنتقد الانصياع والتيه.

- افتتح الخميس بالجزائر العاصمة الأسبوع الثقافي الياباني في طبعته الثالثة بتنظيم عروض حول الطبخ الياباني وتصفيف الأزهار وكذا فن ال "أوريغامي" الشعبي وتستمر فعاليات الأسبوع الثقافي الياباني بالجزائر إلى غاية 18 من الشهر الجاري.

- توج الخميس الشاب نورالدين معروف بلقب "الصوت الواعد" خلال نهائي المسابقة التي نظمتها دار الثقافة "علي معاشي" لتيارت وعادت المرتبتان الثانية والثالثة في الطبعة الأولى لهذه المسابقة لكل من الشاب عبد القادر بلخير وخالد فوزي بن سالم.

تعرض دار الثقافة هواري بومدين بمدينة سطيف منذ الخميس 100 صورة فنية فوتوغرافية تختزل جمال الجزائر وذلك في إطار لطبعة الأولى للصالون الوطني للصورة الفنية الفوتوغرافية الذي من ابداع 32 فنان من عديد ولايات الوطن

- اختتمت فعاليات الطبعة ال10 للمهرجان الثقافي الدولي للرقص المعاصر (من 9 الى 13 نوفمبر) سهرة الأربعاء بالجزائر العاصمة ، بعروض كل من الجزائر و مالي و روسيا ضيف شرف في المهرجان و كذا العرض الذي أنجز في اطار ورشة تكوينية من طرف نحو مائة طلبة جزائريين.

- استقطبت فعاليات أيام الأغنية البدوية والشعر الشعبي التي انطلقت الأربعاء بالمتحف العمومي الوطني بالشلف، جمهورا واسعا خاصة و انها مرتبطة بتراث وثقافة المنطقة "حضورا مميزا" و التي دامت ثلاثة ايام .

- قدم سهرة الثلاثاء بالجزائر العاصمة العرض الشرفي الأول للفيلم الروائي الطويل "مناظر لخريف" للمخرج الجزائري مرزاق علواش و ذلك في اطار المنافسة الرسمية للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا) و الذي تحصل على جائزة الجمهور .

- افتتحت الثلاثاء بدار الثقافة عمر أوصديق بجيجل فعاليات الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية في طبعته السادسة بمشاركة 34 عارضا يمثلون 30 ولاية مع اقامة ورشات فنية وثقافية.

-توج الفيلم الروائي القصير "سان" (الشمس) لبوكاف محمد طاهر من ولاية عنابة بالجائزة الأولى للطبعة الثانية من الأيام الوطنية للفيلم القصير التي أسدل الستار على فعالياتها يوم الأحد بدار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت.

- انطلقت الأحد بدار الثقافة "علي معاشي" لتيارت الطبعة الأولى للصالون الوطني للفن التشكيلي "دورة الفنان عبد الوهاب سلكة" تحت شعار "تجليات الفن التشكيلي،بمشاركة 80 فنانا من داخل وخارج الولاية.

- نشطت14 فرقة إنشادية الطبعة السابعة من المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد التي انطلقت فعالياتها الأحد بدار الثقافة مفدي زكرياء بورقلة .

- اختتمت السبت بالجزائر العاصمة الطبعة ال24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب بعد 10 أيام من الفعاليات وعرف اليوم الأخير للصالون حضور جمهور غفير حيث وصلت تخفيضات عند بعض دور النشر حتى "40 بالمائة".