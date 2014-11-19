Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اختتام فعاليات الطبعة ال10 للمهرجان الثقافي الدولي للرقص المعاصر بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 12:33     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرات
اختتام فعاليات الطبعة ال10 للمهرجان الثقافي الدولي للرقص المعاصر بالجزائر العاصمة

الجزائر - اختتمت فعاليات الطبعة ال10 للمهرجان الثقافي الدولي  للرقص المعاصر، مساء أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة ، بعروض كل من الجزائر و مالي و روسيا ضيف شرف في المهرجان فضلا عن تقديم العرض الذي أنجز  في اطار ورشة تكوينية من طرف نحو مائة طلبة جزائريين.

و  عرفت سهرة اختتام المهرجان  تقديم عروض جزائرية من تنشيط الثلاثي من فرقة  "كينشا" من  عنابة و نحو مائة طلبة من الورشة التكوينية و التي تنم مع العروض الجزائرية الأخرى المقدمة خلال المهرجان، عن وجود مجموعة من الكوريغرافيين  و الراقصين الشباب ذوي الامكانات الابداعية الكبيرة و  مستقبل فني واعد.

" من  نحن" اسم عرض من  تقديم الثلاثي العنابي من  فرقة  "كينشا" يعالج الأضرار الناجمة عن النظام في قدراته على تحويل البشر من خلال تحريض هؤلاء على أولائك.

و  بخصوص الورشة التكوينية التي انطلقت بحسب منظمي المهرجان" منذ 5 نوفمبر الأخير"، أبرز الطلبة المائة التابعين لمدارس و معاهد و فرق الخاصة من جل مناطق الوطن، قدرات كبيرة من خلال العرض "ينبغي الرقص" .

و من جانب أخر، كرم القائمون على المهرجان السالف الذكر أعلام كبيرة من الفن السادس ، على غرار زهراء بن روباعي و أحمد سلالي و  عبد الحميد عقابي و فاطمة الزهراء  بن عالية و كذا رياض بروال.

و في سياق اعلانها للجمهور أن مالي سيكون ضيف شرف للطبعة الحادي عشر (11)، صرحت محافظة المهرجان، فاطمة  الزهراء ناموس سنوسي لوأج أن هذه الطبعة " ستقام في سنة 2020 بوهران"، هو اعلان أكده مدير المسرح الجهوي لوهران مراد  سنوسي.

و من  قبل، تركت فرقة " كارامبا ستوديو" من مالي و  التي تأسست في سنة 2000 وقعا على  الساحة الفنية من خلال مشهدها " السحرة".

أما الفرقة الروسية " راكيتا" فقد  قدمت عرضها "ألواح روسية " في أربعة أجزاء و هو عر ض حول العلاقة بين الرجل و المرأة و احترام الرغيف و الأرض و ضرورة المحبة و كذا بهاء الربيع.

و بحضور مسؤولين سامين من وزارة الثقافة و الخبيرة الدولية بمنظمة الأمم  المتحدة للتربية و  العلم و  الثقافة (يونيسكو)، كريستين ميركيل و كذا ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة  بالجزائر العاصمة، من بينها روسيا ضيف شرف و مالي بالخصوص، استمتع  الحضور بكامل السهرة.

وفضلا عن الفرق الجزائرية، نشطت فرق من روسيا و مالي و المجر و مصر و المغرب و تونس وفرنسا و اسبانيا  و البرتغال و سوريا و أوكرانيا في الطبعة العاشرة للمهرجان الثقافي الدولي للرقص المعاصر للجزائر التي نظمت بأوبرا الجزائر العاصمة من 9 الى 13 نوفمبر ، تحت  رعاية وزارة الثقافة.

كلـمات مفتـاحيــة :
اختتام فعاليات الطبعة ال10 للمهرجان الثقافي الدولي للرقص المعاصر بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 12:33     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.14

شرفي: كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية متوفرة لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية

19.11.14

يوم دراسي بالجزائر العاصمة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع

19.11.14

المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات

19.11.14

المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على فصل النظام الجبائي للمحروقات عن قوانين المالية

19.11.14

سلطة ضبط السمعي البصري تسعى الى مسايرة العملية الانتخابية من خلال دورها الرقابي

19.11.14

اختتام فعاليات الطبعة ال10 للمهرجان الثقافي الدولي للرقص المعاصر بالجزائر العاصمة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.11

حادث وفاة 8 رضع بدار الولادة بالوادي: النطق بالحكم في 19 نوفمبر الجاري

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.12

شركة الخطوط الجوية الجزائرية تبرمج 477 رحلة خلال موسم عمرة 2019 

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري