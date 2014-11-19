اختتام فعاليات الطبعة ال10 للمهرجان الثقافي الدولي للرقص المعاصر بالجزائر العاصمة

الجزائر - اختتمت فعاليات الطبعة ال10 للمهرجان الثقافي الدولي للرقص المعاصر، مساء أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة ، بعروض كل من الجزائر و مالي و روسيا ضيف شرف في المهرجان فضلا عن تقديم العرض الذي أنجز في اطار ورشة تكوينية من طرف نحو مائة طلبة جزائريين.

و عرفت سهرة اختتام المهرجان تقديم عروض جزائرية من تنشيط الثلاثي من فرقة "كينشا" من عنابة و نحو مائة طلبة من الورشة التكوينية و التي تنم مع العروض الجزائرية الأخرى المقدمة خلال المهرجان، عن وجود مجموعة من الكوريغرافيين و الراقصين الشباب ذوي الامكانات الابداعية الكبيرة و مستقبل فني واعد.

" من نحن" اسم عرض من تقديم الثلاثي العنابي من فرقة "كينشا" يعالج الأضرار الناجمة عن النظام في قدراته على تحويل البشر من خلال تحريض هؤلاء على أولائك.

و بخصوص الورشة التكوينية التي انطلقت بحسب منظمي المهرجان" منذ 5 نوفمبر الأخير"، أبرز الطلبة المائة التابعين لمدارس و معاهد و فرق الخاصة من جل مناطق الوطن، قدرات كبيرة من خلال العرض "ينبغي الرقص" .

و من جانب أخر، كرم القائمون على المهرجان السالف الذكر أعلام كبيرة من الفن السادس ، على غرار زهراء بن روباعي و أحمد سلالي و عبد الحميد عقابي و فاطمة الزهراء بن عالية و كذا رياض بروال.

و في سياق اعلانها للجمهور أن مالي سيكون ضيف شرف للطبعة الحادي عشر (11)، صرحت محافظة المهرجان، فاطمة الزهراء ناموس سنوسي لوأج أن هذه الطبعة " ستقام في سنة 2020 بوهران"، هو اعلان أكده مدير المسرح الجهوي لوهران مراد سنوسي.

و من قبل، تركت فرقة " كارامبا ستوديو" من مالي و التي تأسست في سنة 2000 وقعا على الساحة الفنية من خلال مشهدها " السحرة".

أما الفرقة الروسية " راكيتا" فقد قدمت عرضها "ألواح روسية " في أربعة أجزاء و هو عر ض حول العلاقة بين الرجل و المرأة و احترام الرغيف و الأرض و ضرورة المحبة و كذا بهاء الربيع.

و بحضور مسؤولين سامين من وزارة الثقافة و الخبيرة الدولية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (يونيسكو)، كريستين ميركيل و كذا ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر العاصمة، من بينها روسيا ضيف شرف و مالي بالخصوص، استمتع الحضور بكامل السهرة.

وفضلا عن الفرق الجزائرية، نشطت فرق من روسيا و مالي و المجر و مصر و المغرب و تونس وفرنسا و اسبانيا و البرتغال و سوريا و أوكرانيا في الطبعة العاشرة للمهرجان الثقافي الدولي للرقص المعاصر للجزائر التي نظمت بأوبرا الجزائر العاصمة من 9 الى 13 نوفمبر ، تحت رعاية وزارة الثقافة.