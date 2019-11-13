Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

العرض الشرفي الأول للفيلم الروائي الطويل "مناظر الخريف" لمرزاق علواش

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 12:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرات
العرض الشرفي الأول للفيلم الروائي الطويل &quot;مناظر الخريف&quot; لمرزاق علواش

الجزائر - قدم سهرة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة العرض الشرفي الأول للفيلم الروائي الطويل "مناظر الخريف" للمخرج الجزائري مرزاق علواش.

ويحكي هذا العمل -المنتج في 2019 والمبرمج في إطار مسابقة الأفلام الروائية لمهرجان الجزائر الدولي ال10 للسينما (فيكا)- قصة الصحفية الاستقصائية "حورية" التي تحقق في قضية اغتيال خمس طالبات ثانوية ورمي جثثهن في البحر وهذا بعد استدراجهن من طرف عصابة في قضايا دعارة.

وعكس فيلم علواش -وهو أيضا كاتب السيناريو- العديد من المسائل المتداخلة فيما بينها كحرية العمل الصحفي والفساد والدعارة وكذا نشاط عصابات الإجرام وجرائم القتل بالإضافة إلى "النفاق الديني" وغيرها من القضايا التي سلط عليها المخرج الضوء على مدار 90 دقيقة.

ورغم تمرس علواش المشهود له في الفن السابع إلا أن عمله هذا جاء بسيطا وسطحيا من الناحيتين التقنية والفنية وقد جعلته أيضا كثير من مشاهده أقرب إلى فيلم تلفزيوني منه إلى فيلم سينمائي.

كما أفرط المخرج أيضا في بعث رسائل سياسية وأيديولوجية على حساب المتعة ما زاد من سطحية المعالجة.

ويعتبر "مناظر الخريف" -الذي صور بين الجزائر العاصمة ومستغانم- أول فيلم إثارة وتشويق يقوم بإخراجه علواش كما أنه أول عمل له يمنح فيه البطولة المطلقة لامرأة وقد تم الاعتماد فيه على ممثلين شباب من مختلف الولايات تتقدمهم سليمة عبادة في دور بطلة العمل (الصحفية الاستقصائية) "حورية" ونور الهدى لبقع في دور زميلتها المصورة الفوتوغرافية "لطيفة".

وقال علواش عقب العرض أنه "حاول جهده لإخراج عمل على قدر إمكانياته" خصوصا وأن ميزانيته كانت "ضعيفة وهي الأقل بين جميع ميزانيات أفلامه السابقة" مضيفا من جهة أخرى أن إخراج فيلم حركة في الميدان بالجزائر "صعب جدا لعدة أسباب أبرزها عدم توفر الوسائل اللازمة كما في الولايات المتحدة الأمريكية".

وعن سبب إخراجه لفيلم إثارة وتشويق لم يتعود من قبل على إخراجه قال علواش أن الأمر يعود لـ "رغبة شخصية منه فقط" متأسفا من جهة أخرى لـ "عدم توفر صالات سينما وموزعين" في الجزائر لمشاهدة أفلامه.

واعتبر المخرج أن "المهم هو توزيع الأفلام في قاعات السينما وليس عرضها الشرفي" مشددا على أن "جمهوره الأول يبقى دائما الجمهور الجزائري".

وعبرت من جهتها سليمة عبادة عن سعادتها الكبيرة بالتعامل مع علواش في مختلف أفلامه السينمائية والتي من بينها أيضا "السطوح" و"تحقيق في الجنة" معتبرة إياه "مدرسة تتعلم منها في كل مرة".

ويعتبر علواش -وهو من مواليد الجزائر العاصمة في 1944- أحد أبرز السينمائيين الجزائريين حيث في حوزته العديد من الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة التي حازت العديد من الجوائز العربية والدولية على غرار "عمر قتلاتو" الذي يعتبر من روائع السينما الجزائرية.

وتستمر فعاليات الطبعة ال10 لـ "فيكا" إلى غاية 16 من نوفمبر الجاري بقاعة إبن زيدون.

آخر تعديل على الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 12:39
كلـمات مفتـاحيــة :
العرض الشرفي الأول للفيلم الروائي الطويل "مناظر الخريف" لمرزاق علواش
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 12:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.13

كرة السلة - البطولة العربية للأندية اناث: "مرتبتنا الثالثة هي ثمرة لمجهودات اللاعبات "

19.11.13

الجزائر-زامبيا: تحقيق إنطلاقة موفقة و تفادي التعثر

19.11.13

زرواطي تشارك يومي الخميس و الجمعة بجنوب إفريقيا في المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة

19.11.13

الأغواط: مواطنون يعربون عن مساندتهم للإنتخابات الرئاسية القادمة

19.11.13

الإحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على قطاع غزة وحماس تتعهد بالثأر للقتلى

19.11.13

وزير الصحة يلتقي بعدة وزراء و مسؤولين أجانب على هامش قمة نيروبي للسكان والتنمية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.11

وفاة شخص و إصابة 88 آخرين في 65 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع

19.11.11

تنصيب مكاتب بالخارج لترقية المنتجات الوطنية قريبا

19.11.11

الأيام الوطنية للفيلم القصير بتيسمسيلت: تتويج فيلم "سان" بالجائزة الأولى

19.11.11

اللوبي المغربي بواشنطن وراء مقال لصحيفة وول ستريت جورنل حول الصحراء الغربية