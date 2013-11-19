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فيكا 10: عرض فيلمين وثائقيين بالجزائر العاصمة حول الهجرة غير الشرعية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 11:39     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرات

الجزائر - تمت معالجة الهجرة غير الشرعية للرعايا الأفارقة المتوجهين الى أوروبا و ظروف استقبالهم  في بلدان العبور المجاورة  في فيلمين وثائقيين تم عرضهما بالجزائر العاصمة.

و يتطرق الفيلمان " تاهيتي" و" تيلو كوتو" المتنافسان في اطار الطبعة ال10 من المهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا) المخصصة  للفيلم الملتزم، ظاهرة الهجرة غير الشرعية في زاوية انسانية.

تاهيتي و هو  فيلم وثائقي قصير للطيفة سعيد، يسرد قصة شاب كاميروني هجر الى الجزائر أين يعيش بدون وثائق منذ 10 سنوات في طابق أرضي لعمارة بالجزائر العاصمة، يعتني بصيانة الحديقة المجاروة لها.

و يقدم الفيلم تاهيتي الذي انتج سنة 2019 من طرف المعهد الفرنسي بالجزائر (ايفا) في اطار "المخبر الشريط"- برنامج مخصص للسينمائيين الشباب- نظرة حول الظروف الصعبة للمهاجرين ما وراء الصحراء، المتأثرين سلبيا من الفقر و الاقصاء.

" تيلو كوتو" (تحت  الشمس)، شريط وثائقي طويل مدته 67 دقيقة من انجاز كل من صوفي باشولييه و فاليري مالك، يتطرق الى رحلة فنانة رسامة شابة تسعى الى الوصول الى أوروبا مرورا بليبيا عبر الصحراء.

و تبلغ الافلام الوثائقية المبرمجة في المنافسة الرسمية (وثائقية و مطولة) 18 فيلما و 8 افلام قصيرة اضافة الى 7 افلام خارج المنافسة.

يذكر أن فعاليات الطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر تتواصل إلى غاية السبت  16 نوفمبر  بقاعات ديوان رياض الفتح.

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فيكا 10: عرض فيلمين وثائقيين بالجزائر العاصمة حول الهجرة غير الشرعية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 11:39     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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