فيكا 10: عرض فيلمين وثائقيين بالجزائر العاصمة حول الهجرة غير الشرعية

و يتطرق الفيلمان " تاهيتي" و" تيلو كوتو" المتنافسان في اطار الطبعة ال10 من المهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا) المخصصة للفيلم الملتزم، ظاهرة الهجرة غير الشرعية في زاوية انسانية.
تاهيتي و هو فيلم وثائقي قصير للطيفة سعيد، يسرد قصة شاب كاميروني هجر الى الجزائر أين يعيش بدون وثائق منذ 10 سنوات في طابق أرضي لعمارة بالجزائر العاصمة، يعتني بصيانة الحديقة المجاروة لها.
و يقدم الفيلم تاهيتي الذي انتج سنة 2019 من طرف المعهد الفرنسي بالجزائر (ايفا) في اطار "المخبر الشريط"- برنامج مخصص للسينمائيين الشباب- نظرة حول الظروف الصعبة للمهاجرين ما وراء الصحراء، المتأثرين سلبيا من الفقر و الاقصاء.
" تيلو كوتو" (تحت الشمس)، شريط وثائقي طويل مدته 67 دقيقة من انجاز كل من صوفي باشولييه و فاليري مالك، يتطرق الى رحلة فنانة رسامة شابة تسعى الى الوصول الى أوروبا مرورا بليبيا عبر الصحراء.
و تبلغ الافلام الوثائقية المبرمجة في المنافسة الرسمية (وثائقية و مطولة) 18 فيلما و 8 افلام قصيرة اضافة الى 7 افلام خارج المنافسة.
يذكر أن فعاليات الطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر تتواصل إلى غاية السبت 16 نوفمبر بقاعات ديوان رياض الفتح.