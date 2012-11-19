فيكا 10: عرض ثلاثة أفلام قصيرة بالجزائر العاصمة

ويستحضر كل من "هذي هيا" و"الفصل المغلوط" و"قصة في جسدي" الذين برمجوا في "نافذة على الأفلام القصيرة"، وهي احد الأصناف المتنافسة في الطبعة ال10 للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر العاصمة الذي أفتتح يوم الخميس، الماضي المؤلم للجزائر من خلال ما خلفه الارهاب من صدمات خلال سنوات التسعينيات.

وعرض الشاب يوسف محساس في فيلم "هذي هيا" الصدمات السيكولوجية لمأساة سنوات الجمر من خلال قصة تسرد حياة زوجين شابين. إذ تستحضر سارة التي تعيش في بيت قديم مع زوجها الياس وابنتها نازك، معاناة الطفولة التي تعرضت لها، مما جعلها "أسيرة" لماضٍ مؤلم لم تقوى على نسيانه.

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كما يعرف برنامج المنافسة 18 فيلما طويلا (وثائقيا وخياليا) وثمانية أفلام قصيرة اضافة الى عرض سبعة أفلام خارج المنافسة.

وتستمر العروض إلى غاية 16 نوفمبر في قاعات ديوان رياض الفتح إذ سيعرف برنامج اليوم الثلاثاء تقديم العرض الأولي لفيلم الخيال "مناظر الخريف" لمخرجه مرزاق علواش.