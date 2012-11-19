فيكا 10: عرض فيلم "لا بولدوك" بالجزائر، بورتريه لأول مغنية من منطقة كيبك 

الجزائر - عرض يوم امس الاثنين الفيلم المطول "لا بولدوك (La Bolduc)" الذي يعتبر بورتريه حول حياة و مسار المغنية الأكثر شهرة في كيبك (كندا)، ماري ترافير بولدوك و هذا بحضور مخرج الفيلم فرانسوا بوفيي.

و يتطرق هذا الفيلم، الذي يندرج ضمن فئة "الأفلام الوثائقية" المتنافسة في اطار الطبعة ال10 من المهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا) الذي انطلق يوم الخميس الفارط، الى قصة ماري ترافير التي هي ربة بيت من عائلة فقيرة و التي اصبحت مشهورة بفضل اغانيها التي تروي قصة يوميات اشخاص عاديين.

ويروي هذا الفيلم، الذي يدوم 103 دقيقة، مسار الفنانة ماري تريفير المنقسمة بين واجباتها المنزلية كخياطة و التزاماتها المهنية مع المنتجين و الفاعلين الاخرين في مجال الفن، كما يتطرق الى كفاح المرأة من اجل الحصول على حقها في التصويت في كيبك.

وخلال جلسة النقاش التي نظمت عقب عرض الفيلم، اكد المخرج انه استند الى السيرة الذاتية للفنانة و شهادات ادلى بها افراد من محيطها العائلي.

وتبلغ الافلام الوثائقية المبرمجة في المنافسة الرسمية (وثائقية و مطولة) 18 فيلما و 8 افلام قصيرة اضافة الى 7 افلام خارج المنافسة.

يذكر أن فعاليات الطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر تتواصل إلى غاية 16 نوفمبر بقاعات ديوان رياض الفتح، حيث تمت برجمة ليوم الثلاثاء العرض الاولي للفيلم المطول " بييزاج دوتون (مناظر الخريف)".