فيكا 10: عرض فيلم "لو سيلونس دي زوتغ (صمت الآخرين)"

الجزائر - عرض يوم الاثنين بالجزائر العاصمة الفيلم الوثائقي الطويل "لو سيلونس دي زوتغ (صمت الآخرين)"، الذي شارك في إخراجه الاسباني المودينا كاراسيدو و الأمريكي روبرت باهار، والذي يروي قصة المعركة القضائية الطويلة التي خاضها الناجون من حكم فرانكو بغية إدانة الجلادين الذين تم العفو عنهم.

ودخل هذا الفيلم الوثائقي (95 دقيقة) في المنافسة في إطار الطبعة ال10 من المهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا) المخصص للفيلم الملتزم الذي تجري فعالياته منذ يوم الخميس بقاعات ديوان رياض الفتح.

ويتطرق هذا الفيلم، الذي تم اصداره سنة 2018، الى كفاح الضحايا و أحفادهم من اجل إلغاء قانون سنة 1977، الذي تم من خلاله منح العفو العام لكل المتورطين خلال حكم فرانكو و الذي تم التصويت عليه في ظروف طارئة ابان الانتقال الديمقراطي.

وقد أرغم هذا القانون الضحايا على التوجه نحو العدالة الارجنتينية.

ويضم هذا الفيلم الوثائقي شهادات مؤثرة ادلى بها الضحايا الذين قرروا الاتحاد من اجل إلغاء قانون سنة 1977، حيث صرح بعض ضحايا حكم فرانكو أنهم "سمحوا لكن لم ينسوا أبدا"، معبرين عن رفضهم "فكرة العفو عن المجرمين من دون محاكمتهم".

و تتواصل فعاليات الطبعة العاشرة لمهرجان فيكا، الذي انطلق يوم الخميس الفارط، إلى غاية 16 نوفمبر بعرض فيلمين تم اختيارهم في هذه الفئة.