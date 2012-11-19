Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيكا 10: عرض فيلم "لو سيلونس دي زوتغ (صمت الآخرين)"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 10:04     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 21 مرات
فيكا 10: عرض فيلم &quot;لو سيلونس دي زوتغ (صمت الآخرين)&quot;

الجزائر - عرض يوم الاثنين بالجزائر العاصمة الفيلم الوثائقي الطويل "لو سيلونس دي زوتغ (صمت الآخرين)"، الذي شارك في إخراجه الاسباني المودينا كاراسيدو و الأمريكي روبرت باهار، والذي يروي قصة المعركة القضائية الطويلة التي خاضها الناجون من حكم فرانكو بغية إدانة الجلادين الذين تم العفو عنهم.

ودخل هذا الفيلم الوثائقي (95 دقيقة) في المنافسة في إطار الطبعة ال10 من المهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا) المخصص للفيلم الملتزم الذي تجري فعالياته منذ يوم الخميس بقاعات ديوان رياض الفتح.

ويتطرق هذا الفيلم، الذي تم اصداره سنة 2018، الى كفاح الضحايا و أحفادهم من اجل إلغاء قانون سنة 1977، الذي تم من خلاله منح العفو العام لكل المتورطين خلال حكم فرانكو و الذي تم التصويت عليه في ظروف طارئة ابان الانتقال الديمقراطي.

وقد أرغم هذا القانون الضحايا على التوجه نحو العدالة الارجنتينية.

ويضم هذا الفيلم الوثائقي شهادات مؤثرة ادلى بها الضحايا الذين قرروا الاتحاد من اجل إلغاء قانون سنة 1977، حيث صرح بعض ضحايا حكم فرانكو أنهم "سمحوا لكن لم ينسوا أبدا"، معبرين عن رفضهم "فكرة العفو عن المجرمين من دون محاكمتهم".

و تتواصل فعاليات الطبعة العاشرة لمهرجان فيكا، الذي انطلق يوم الخميس الفارط، إلى غاية 16 نوفمبر بعرض فيلمين تم اختيارهم في هذه الفئة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 11:39
كلـمات مفتـاحيــة :
فيكا 10: عرض فيلم "لو سيلونس دي زوتغ (صمت الآخرين)"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 10:04     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.12

بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة للصم: الجزائر-إسبانيا غدا الأربعاء في ربع النهائي

19.11.12

ورقلة: ثلاث وفيات و18 جريحا في حادث بالطريق الوطني رقم 3 

19.11.12

رياح قوية بعديد ولايات الشرق الجزائري

19.11.12

فيكا 10: عرض فيلم "لو سيلونس دي زوتغ (صمت الآخرين)"

19.11.12

التنمية الريفية والفلاحية: تكوين 48 مستشارا للتنمية الإقليمية في مختلف قطاعات النشاط

19.11.12

بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة للصم: الجزائر تتعادل أمام إيطاليا (3-3) وتغادر…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.11

رئاسيات 12 ديسمبر: قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.11

الأيام الوطنية للفيلم القصير بتيسمسيلت: تتويج فيلم "سان" بالجائزة الأولى

19.11.11

تنصيب مكاتب بالخارج لترقية المنتجات الوطنية قريبا

19.11.11

جامعة سطيف2 : انطلاق تربص تكويني حول الأبعاد الإقليمية للإرهاب

19.11.11

بوليفيا: الرئيس يستقيل من منصبه لتهدئة البلاد التي دخلت في أزمة سياسية واجتماعية