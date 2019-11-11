المهرجان الدولي للسينما: عرض فيلم "الجانب الآخر للتاريخ" مسار مناضلة في صربيا

الجزائر - عرض أمس الأحد بالجزائر العاصمة الفيلم الوثائقي المطول "الجانب الآخر للتاريخ" للمخرجة الصربية ميلا تورايليتش والذي يتناول مسار المناضلة والجامعية الصربية سربيانكا تورايليتش وعائلتها مع تسليط الضوء على فترة تسعينيات القرن الماضي.

وعرض هذا الفيلم الذي يدوم 103 دقيقة في فئة الأفلام الوثائقية للطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر الذي تجري فعالياته منذ يوم الخميس بقاعة ابن زيدون.

ويبدأ الفيلم بمحادثة بين المخرجة وأمها المناضلة بمسكن ببلغراد تمتلكه العائلة منذ ثلاثة أجيال والذي قسم في نهاية 1940 لما اعتبرته قوات الأمن اليوغوسلافية كبيرا جدا بالنسبة لعائلة واحدة.

ويمثل هذا المسكن -الذي قسم خلال الفترة الشيوعية ليوحد من جديد 50 سنة من بعد- لوحده تاريخ هذا البلد الذي تميز بعدة أشكال وعدة تيارات سياسية.

وتسرد أستاذة الرياضيات بجامعة بلغراد سربيانكا توراليتش مسارها النضالي الذي أطر ورافق الحركات الاحتجاجية للطلاب ضد انعدام الاستقرار السياسي وسياسة سلوبودان ميلوزيفيتش والحرب الأهلية التي مزقت البلاد.

وذكرت المناضلة بتصارع النخبة الفكرية والمجتمع ككل الذي كثيرا ما كان في مواجهات دامية في سياق الأزمة الاقتصادية الشديدة التي شهدتها صربيا.

كما تطرقت المناضلة إلى المسؤولية التي اضطلعت بها وانعكاساتها مستعينة بصور أرشيف لخطاباتها مشيرة إلى الصراعات العرقية والدينية المصطنعة والرامية إلى الزيادة من حدة الأزمة.

وبعد مرور حوالي 20 عاما من سقوط سلوبودان ميلوزيفيتش (أكتوبر 2000) تنظر سربيانكا توراليتش إلى تطور الحياة السياسية في بلدها بعين ناقدة. وإذ تعترف بفلسفة بفشلها في مجال النضال من أجل الحريات تلقي اللوم على النخبة لكونها لم ترسم الطريق لما بعد أكتوبر 2000.

وتتواصل فعاليات الطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر الذي انطلق يوم الخميس الفارط إلى غاية 16 نوفمبر بقاعة ابن زيدون.