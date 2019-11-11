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الصالون الوطني للفن التشكيلي "الفنان عبد الوهاب سلكة"

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 09:19     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات

تيارت - انطلقت يوم الأحد بدار الثقافة "علي معاشي" لتيارت الطبعة الأولى للصالون الوطني للفن التشكيلي "دورة الفنان عبد الوهاب سلكة" تحت شعار "تجليات الفن التشكيلي".

ويشارك في هذا الصالون 80 فنانا من داخل وخارج الولاية، حيث أشرف على افتتاحه والي تيارت عبد السلام بن تواتي بمبادرة من دار الثقافة بالتنسيق مع الجمعية الولائية لمسات الفن والإبداع.

ويشمل برنامج التظاهرة التي تعد فرصة لاحتكاك الفنانين واستفادتهم من ضيف الطبعة عبد الوهاب سلكة التي اكتسبها من خلال مسيرته التي انطلقت منذ 1957 رسم 3 جداريات حول الثقافة والتاريخ والفن وتقديم محاضرتين حول"دور الفنون التشكيلية في تنمية الذوق الجمالي لدى المجتمع" للفنان محمد وضاي و"الفن بين المرجعيات النقدية والأدوات التقنية" للمتخصص في فيزيولوجيا الفن الحاج بلعيد.

كما سيتم عرض فيلم "أحلام في حقيبة" لعبد الحميد بودالية من ولاية تيارت حيث شارك هذا العمل في 16تظاهرة وطنية ودولية وحاز على جائزة أحسن فيلم قصير في المهرجان الوطني للفيلم السينمائي بسيدي بلعباس وتحصل على جائزة تقدير لجنة التحكيم بهونغ كونغ (الصين).

ودعا الفنان عبد الوهاب سلكة من وهران في كلمة له في افتتاح هذه الطبعة إلى "إنشاء مدارس خاصة بالنقد الفني والتي لها دور في تحسين الإمكانيات الفنية لدى الفنانين وتقييم أعمالهم وفق المعايير الفنية العالمية "مؤكدا على" دعم المواهب الفنية الشابة وتحضيرها لرفع مشعل الفن والإبداع وإنشاء رواقات العرض على مستوى ولايات الوطن من أجل الترويج للفن التشكيلي وخلق فضاء احتكاك وتبادل بين الفنانين".

وأبرز ذات الفنان لوأج أن له مشروع سينطلق فيه قريبا من أجل تجسيد معالم ولاية وهران الأثرية والثقافية من خلال لوحات فنية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الصالون الوطني للفن التشكيلي "الفنان عبد الوهاب سلكة"
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 09:19     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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