الأيام الوطنية للفيلم القصير بتيسمسيلت: تتويج فيلم "سان" بالجائزة الأولى

وقد عادت الجائزة الثانية للفيلم الروائي القصير "دومينو" لفريد نوي من ولاية سطيف فيما كانت الجائزة الثالثة من نصيب فيلم "مهد نيوتن" لمحمد علوان من ولاية تندوف.
وفاز بالجائزة الرابعة التشجيعية المستحدثة من قبل لجنة التحكيم المخرج والفنان المعروف مراد خان عن فيلمه "المرارة".
وحسب رئيس لجنة التحكيم سامية برمانة فان جل الأفلام الروائية القصيرة و الوثائقية المشاركة كانت "متباينة وهناك اختلاف للمستويات الفنية والتقنية وفي إمكانيات ووسائل الإنتاج" مضيفة بأن "الشباب المشارك في التظاهرة تطرقوا لمواضيع متفاوتة من حيث الطرح".
اعتبرت ذات المتحدثة بأن "نقص الخبرة والتكوين التقني قد ظهر أثره على أغلب الأعمال المشاركة في التظاهرة".
وتجدر الإشارة إلى أن الأيام الوطنية الثانية للفيلم القصير المنظمة طيلة أربعة أيام بمبادرة من دار الثقافة "مولود قام نايت بلقاسم" لتيسمسيلت بالتنسيق مع الجمعية الولائية "ثقافة وفنون" بمناسبة إحياء الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة عرفت مشاركة 24 فيلما روائيا قصيرا لسينمائيين ومخرجين هواة من 19 ولاية.
وشهدت التظاهرة العديد من الأنشطة منها ورشات تكوينية حول "السينوغرافيا وعلاقتها بالسينما" و"كتابة السيناريو" و"التصوير السينمائي" تقديم محاضرات حول واقع السينما الجزائرية وعلاقتها بثورة أول نوفمبر المظفرة إلى جانب إقامة معرض للصور تبرز تاريخ السينما الجزائرية وكذا لآلات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي القديمة.