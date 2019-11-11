الأيام الوطنية للفيلم القصير بتيسمسيلت: تتويج فيلم "سان" بالجائزة الأولى

بوليفيا: استقالة الرئيس إيفو موراليس -

جامعة سطيف2 : انطلاق تربص تكويني حول الأبعاد الإقليمية للإرهاب -

سياحة: أهمية الحوار بين مختلف الفاعلين لترسيخ علاقات الشراكة واستقطاب المزيد من المؤتمرات -

تظاهرات حاشدة في عموم لبنان في أحد الإصرار للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة -

المجلس الشعبي الوطني: عرض ومناقشة مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين -

مؤسسة بريد الجزائر تكشف عن عدة خدمات جديدة قريبا -

ألعاب القوى/البطولة الإفريقية: لجنة المعاينة راضية على المنشآت بالجزائر العاصمة -

زغماتي: صلاحيات المصالح العسكرية للأمن هي نفسها الممنوحة للشرطة والدرك -

مجموعة الإيكواس تواصل الضغط على السلطة في بيساو وتحذر من خطر الحرب الأهلية -

المقاولاتية: رفع التجميد عن كافة المشاريع المتعلقة بتوسعة النشاط -

أدرار: أكثر من 160 متسابق منتظر في الطبعة الثانية ل كأس المهاري -

غرداية: إسترجاع نحو 100.600 هكتار من أراضي فلاحية موزعة لكنها غير مستغلة -

سينمائيات تناقشن وضع المرأة المبدعة في الصناعة السينمائية -

تساقط للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر -

كرة القدم / برمجة المقابلات: الرابطة امام تحد كبير -

نقل بحري: تأجيل و إلغاء عدة رحلات نحو مارسيليا بسبب سوء الاحوال الجوية -

سطيف: هلاك 18 شخصا اختناقا منذ بداية السنة نتيجة سوء استعمال وسائل التدفئة والتسخين -

بلمهدي: لا يمكن فصل سياق الخطاب الديني عن الخطاب الوطني -

المترشح علي بن فليس يستعرض برنامجه الانتخابي -