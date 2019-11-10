الجزائر تشارك في حفل "جوائز كيبيك" 

الجزائر - شاركت الجزائر مؤخرا في حفل "جوائز كيبيك" التي تكافئ الشخصيات التي ساهمت اعمالهم و ابحاثهم في اثراء مجالات الادب و الفنون و العلوم.

وقد شارك المسير بالنيابة لدى القنصلية العامة للجزائر بمونتريال السيد مهيلة مسعود يوم 06 نوفمبر في حفل "جوائز كيبيك" الذي اشرفت على تنظيمه حكومة كيبيك و التي تكافئ الشخصيات التي ساهمت اعمالهما و ابحاثها في اثراء مجالات الادب و الفنون و العلوم.

و بمناسبة هذه التظاهرة تحصل الجزائري زغيب كريم الباحث في ميدان كهربة وسائل النقل و تخزين الطاقة على "جائزة ليونيل بولي" للبحث و التطوير في الوسط الصناعي.

و بعد ان تسلم جائزته من ايدي وزير حكومة كيبيك للاقتصاد و الابتكار اعرب السيد زغيب عن شكره للجزائر "بلده الاصلي" التي وفرت له امكانيات الدراسة كلها بدون اي تكاليف و ساعدته على وضع خطواته الاولى على طريق العلوم و البحث.