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الجزائر تشارك في حفل "جوائز كيبيك" 

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 16:00     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات

الجزائر - شاركت الجزائر مؤخرا في حفل "جوائز كيبيك" التي تكافئ الشخصيات التي ساهمت اعمالهم و ابحاثهم في اثراء مجالات الادب و الفنون و العلوم.

وقد شارك المسير بالنيابة لدى القنصلية العامة للجزائر بمونتريال السيد مهيلة مسعود يوم 06 نوفمبر في حفل "جوائز كيبيك" الذي اشرفت على تنظيمه حكومة كيبيك و التي تكافئ الشخصيات التي ساهمت اعمالهما و ابحاثها في اثراء مجالات الادب و الفنون و العلوم.

و بمناسبة هذه التظاهرة تحصل الجزائري زغيب كريم الباحث في ميدان كهربة وسائل النقل و تخزين الطاقة على "جائزة ليونيل بولي" للبحث و التطوير في الوسط الصناعي.

و بعد ان تسلم جائزته من ايدي وزير حكومة كيبيك للاقتصاد و الابتكار اعرب السيد زغيب عن شكره للجزائر "بلده الاصلي" التي وفرت له امكانيات الدراسة كلها بدون اي تكاليف و ساعدته على وضع خطواته الاولى على طريق العلوم و البحث.

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الجزائر تشارك في حفل "جوائز كيبيك" 
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 16:00     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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