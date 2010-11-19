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عرض أول للفيلم الوثائقي "143، شارح الصحراء" من إخراج حسان فرحاني

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 12:43     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
عرض أول للفيلم الوثائقي &quot;143، شارح الصحراء&quot; من إخراج حسان فرحاني

الجزائر - تم، أمس السبت بالجزائر العاصمة، تقديم العرض الأول للفيلم الوثائقي الطويل "143، شارع الصحراء" من اخراج حسان فرحاني وهو بورتريه مؤثر لامرأة  تدير مطعما متواضعا بالصحراء الجزائرية.

و  تم عرض الفيلم "143، شارع  الصحراء" في اطار منافسة الأفلام الوثائقية في الطبعة ال10 لمهرجان الجزائر الدولي للسينما (فيكا) الذي تتواصل فعالياته، منذ يوم الخميس الأخير، بقاعات ديوان رياض الفتح.

و قام حسان فرحاني الوفي لنمط تصويره الذي طبقه في فيلم "في راسي رون  بوان"( في ذهني ملتقى طرق)، بتصوير وقائع  الفيلم عند مليكة التي تدير لوحدها مطعم صغير اتخذته محل اقامة، يقع بالتحديد على الطريق بين المنيعة (غرداية) و تمنراست، تاركا سحر السينما يحدث على مر محطات السائقين  لمسافات  طويلة ولسياح و  كذا مغامرين أخرين.

و تحرص مليكة التي تبيع  الشاي والقهوة و سجائر و كذا وجبات سريعة التحضير، على الاطلاع ما يدور حولها  بفضل  التواصل المستمر مع السائقين لمسافات طويلة الذي يحطون الرحال عندها.

عفوية مليكة تدفع بها الى التوجه مباشرة الى المخرج، ناسية الكاميرا، حينما تتلقى زيارة سائحة بولونية تجوب الجزائر على الدراجة، أو للقيام بلعب أدوار مع  الصحفي و الكاتب شوقي عماري الذي التقى بمليكة خلال اعداد روايته "الطريق الوطني رقم 1".

و تدور وقائع التصوير في الوقت الذي تستعد محطة خدمات كبيرة لفتح أبوابها، مثيرة ثمة قلق لدى  مليكة التي لا تزال ترفض مغادرة محطتها الصغيرة و قطها و  كلابها.

و تسرد مليكة انها تعرضت  للنهب خلال اقامتها و انها قاومت خلال عشرية الارهاب.

و  قد حصد  الفيلم "143 شارع  الصحراء" الذي أنتج شهر أغسطس الفارط على جوائز في مهرجانات بمصر و  تونس وكوريا الجنوبية و كذا في مهرجان  لوكارنو.

آخر تعديل على الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 12:56
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عرض أول للفيلم الوثائقي "143، شارح الصحراء" من إخراج حسان فرحاني
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 12:43     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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