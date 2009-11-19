سيلا ال24: حوالي "مليون و150 ألف زائر" للصالون

وعرفت هذه الطبعة انخفاضا في أعداد الزوار مقارنة بالطبعة السابقة التي سجلت توافد مليونين و200 ألف زائر.
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وأرجع محافظ الصالون انخفاض أعداد الحضور هذا العام مقارنة بالطبعة السابقة ل "الزوار في حد ذاتهم وترتيبهم لأولوياتهم".
وتأسف إيقارب من ناحية أخرى لما وصفه "ضعف" الميزانية التي بلغت هذا العام "55 مليون دج" مقارنة بميزانية العام الماضي التي بلغت "60 مليون دج".
وذكر المتحدث بأن هذه الطبعة عرفت مشاركة 1030 دار نشر من 36 دولة بينها الجزائر، منها 298 جزائرية و323 عربية و409 من باقي العالم، وكذا عرض أكثر من 25 ألف عنوان كتاب في جميع مجالات المعرفة يقول المحافظ.
وقال المحافظ من جهة أخرى أن الطبعة المقبلة للصالون ستعقد من 28 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2020 وستخلد ذكرى مرور ربع قرن على تأسيس الصالون.
وتختتم مساء اليوم الطبعة 24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب بقصر المعارض الصنوبر البحري (صافكس).