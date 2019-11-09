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الأيام الوطنية للفيلم القصير بتيسمسيلت: انطلاق ورشات تكوينية حول "السينوغرافيا" و"كتابة السيناريو" و"التصوير السينمائي"

  أدرج يـوم : السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 13:31     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات

تيسمسيلت - تقام منذ مساء الجمعة بدار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت ورشات تكوينية حول "السينوغرافيا وعلاقتها بالسينما" و"كتابة السيناريو" و"التصوير السينمائي" تستهدف 30 منخرطا بعدد من المؤسسات والجمعيات الثقافية ومهتمين بمجال الفن السابع بالولاية وفق ما علم يوم السبت من المنظمين.

ويسمح هذا التكوين الذي يندرج في إطار الأيام الوطنية الثانية للفيلم القصير التي تتواصل فعالياتها بالمؤسسة الثقافية المذكورة بتقديم دروس نظرية وتطبيقية حول أهم عناصر السينوغرافيا في عملية تصوير فيلم سينمائي فضلا على كيفية البناء الروائي لسيناريو الفيلم القصير.

كما تشمل ورشة التصوير السينمائي تلقين المتربصين كيفية القيام بتصوير فيلم روائي قصير من خلال اختيار الزوايا المناسبة والأحجام واختيار اللقطات المناسبة.

ويشرف على تأطير هذه الورشات مختصين في الإخراج والتمثيل والسيناريو السينمائي منهم المخرج التلفزيوني جعفر مشرنن والأستاذ بجامعة سيدي بلعباس بن سالم بشير.

للإشارة تتواصل فعاليات الأيام الوطنية الأولى للفيلم القصير لليوم الثالث على التوالي حيث تختتم مساء غد الأحد بعرض الأفلام القصيرة المشاركة ضمن المنافسة الرسمية وكذا خارج المنافسة منها فيلم قصير بعنوان "الموت" من إنتاج جمعية فنية من المغرب.

كما يتواصل أيضا معرض خاص بآلات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي القديمة وآلة عرض سينمائية قديمة وصور فوتوغرافية تبرز تاريخ السينما الجزائرية.

وتعرف هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من دار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت بالتنسيق مع الجمعية الولائية "ثقافة وفنون" بمناسبة إحياء الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية مشاركة 24 فيلما روائيا قصيرا من إنتاج سينمائيين ومخرجين هواة من 19 ولاية.

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الأيام الوطنية للفيلم القصير بتيسمسيلت: انطلاق ورشات تكوينية حول "السينوغرافيا" و"كتابة السيناريو" و"التصوير السينمائي"
  أدرج يـوم : السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 13:31     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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