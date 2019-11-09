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الشاعر مسعود قحمص من ورقلة يتوج بالمسابقة الوطنية للشعر الملحون في طبعتها الثالثة

  أدرج يـوم : السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 09:15     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 43 مرات
الشاعر مسعود قحمص من ورقلة يتوج بالمسابقة الوطنية للشعر الملحون في طبعتها الثالثة

مستغانم- توج الشاعر مسعود قحمص من ولاية ورقلة بالمرتبة الأولى في المسابقة الوطنية للشعر الملحون "جائزة سيدي لخضر بن خلوف" في طبعتها الثالثة عن قصيدته "تفديك الأرواح".

وتم الإعلان عن الشعراء المتوجين بهذه المسابقة التي شارك بها 14 شاعر من 6 ولايات خلال حفل أقيم مساء الجمعة بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بمدينة مستغانم بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ونال الشاعر "داودي الطاهر" من ولاية الجلفة المرتبة الثانية لذات المسابقة بقصيدة "يا الماحي" فيما عادت المرتبة الثالثة للشاعر "بشيري أحمد" من ولاية تيارت بقصيدة "ريح الجنة".

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وأوصت لجنة التحكيم التي ترأسها الدكتور بلقاسم إبراهيم بضرورة التفكير في استثمار الأعمال الشعرية المشاركة في هذه المسابقة الوطنية في مجالات الأغنية والأنشودة وتنقيحها وطبعها في مجموعة شعرية.

ودعت اللجنة المكونة فضلا عن السيد بلقاسم إبراهيم من الشعراء حمو بلجيلالي وخطاب تكوك وفراح خالدية إلى "الترويج بصفة كافية زمنيا وإعلاميا لهذه التظاهرة التي عرفت هذه السنة مشاركة ضئيلة بالمقارنة مع الطبعتين الأولى والثانية."

كما أوصت القائمين على المسابقة بتخصيص جائزة ذات قيمة محفزة تتناسب مع موضوع هذه التظاهرة الثقافية وهو "مدح النبي صلى الله عليه وسلم" وعنوانها "جائزة سيدي لخضر بن خلوف".

للتذكير نال الجائزة الأولى للمسابقة الوطنية للشعر المحلون العام الماضي (الطبعة الثانية) الشاعر عادل مكاوي من ولاية الجلفة فيما حصل الشاعر عبد الحفيظ عبد الغفار على جائزة الطبعة الأولى التي أقيمت سنة 2017.

 

آخر تعديل على السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 19:32
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الشاعر مسعود قحمص من ورقلة يتوج بالمسابقة الوطنية للشعر الملحون في طبعتها الثالثة
  أدرج يـوم : السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 09:15     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 43 مرة   شارك

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