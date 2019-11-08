المهرجان الدولي للسينما بالجزائر: عرض الفيلم الكرتوني "وردي - البرج" في الإفتتاحية

الجزائر - تم عرض الفيلم الكرتوني "وردي - البرج"، للمخرج النرويجي ماتس جرورود، مساء يوم الخميس بالجزائر العاصمة، و هو فيلم خيالي يقص الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وعرض هذا الفيلم الذي يدوم 79 دقيقة بقاعة ابن زيدون في افتتاحية الطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا) المخصص للفيلم الملتزم.

ويروي الفيلم يوميات الطفلة وردي في عمر 11 سنة التي ولدت في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان و التي لا تعرف شيئا عن فلسطين. و في 15 مايو المصادف لذكرى نكبة 1948 عندما تم طرد الفلسطينيين من أراضيهم، اكتشف الجد الأكبر سيدي أن وردي لا تعرف تاريخها.

ويحكي سيدي ما تعرضت له عائلته سنة 1948 و كيف وجد نفسه حيا تحت خيمة في مخيم صغير بلبنان، و يقص لحفيدته كيف تحول هذا المخيم الصغير تدريجيا إلى غابة حضرية.

ويذكر أن الطبعة ال10 من المهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا) افتتحت يوم الخميس مع اقتراح مجموعة من ثمانية أفلام طويلة خيالية للمنافسة على غرار "رحمة الادغال " للمخرج الرواندي جويل كاركيزي و "فتوى" للتونسي محمود بن محمود و "يولي" للإسباني إسيار بولا و ""مناظر الخريف" للمخرج الجزائري مرزاق علواش.

وتقدم في صنف الافلام الوثائقية عدة أعمال على غرار "العشرية السوداء" لفطيمة وازان و "صمت الآخرين" للمخرجين الاسبانيين ألمودينا كوراسيدو و روبرت باهار و كذا "وراء التاريخ" للمخرجة الصربية ميلا توراجليك.

و تتواصل فعاليات الطبعة العاشرة لمهرجان فيكا إلى غاية 16 نوفمبر بقاعة ابن زيدون بينما تقام العروض التي يعاد عرضها بقاعة كوسموس.