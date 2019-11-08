Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المهرجان الدولي للسينما بالجزائر: عرض الفيلم الكرتوني "وردي - البرج" في الإفتتاحية

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 19:38     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرات
المهرجان الدولي للسينما بالجزائر: عرض الفيلم الكرتوني &quot;وردي - البرج&quot; في الإفتتاحية

الجزائر -  تم عرض الفيلم الكرتوني "وردي - البرج"، للمخرج النرويجي ماتس جرورود، مساء يوم الخميس بالجزائر العاصمة، و هو فيلم خيالي يقص الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وعرض هذا الفيلم الذي يدوم 79 دقيقة بقاعة ابن زيدون في افتتاحية الطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا) المخصص للفيلم الملتزم.

ويروي الفيلم يوميات الطفلة وردي في عمر 11 سنة التي ولدت في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان و التي لا تعرف شيئا عن فلسطين. و في 15 مايو المصادف لذكرى نكبة 1948 عندما تم طرد الفلسطينيين من أراضيهم، اكتشف الجد الأكبر سيدي أن وردي لا تعرف تاريخها.

ويحكي سيدي ما تعرضت له عائلته سنة 1948 و كيف وجد نفسه حيا تحت خيمة في مخيم صغير بلبنان، و يقص لحفيدته كيف تحول هذا المخيم الصغير تدريجيا إلى غابة حضرية.

ويذكر أن الطبعة ال10 من المهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا)  افتتحت يوم الخميس مع اقتراح مجموعة من ثمانية أفلام طويلة خيالية للمنافسة على غرار "رحمة الادغال " للمخرج الرواندي جويل كاركيزي و "فتوى" للتونسي محمود بن محمود و "يولي" للإسباني إسيار بولا و ""مناظر الخريف" للمخرج الجزائري مرزاق علواش.

وتقدم في صنف الافلام الوثائقية عدة أعمال على غرار "العشرية السوداء" لفطيمة وازان و "صمت الآخرين" للمخرجين الاسبانيين ألمودينا كوراسيدو و روبرت باهار و كذا "وراء التاريخ" للمخرجة الصربية ميلا توراجليك.

و تتواصل فعاليات الطبعة العاشرة لمهرجان فيكا إلى غاية 16 نوفمبر بقاعة ابن زيدون بينما تقام العروض التي يعاد عرضها بقاعة كوسموس.

كلـمات مفتـاحيــة :
المهرجان الدولي للسينما بالجزائر: عرض الفيلم الكرتوني "وردي - البرج" في الإفتتاحية
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 19:38     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.08

سيلا ال24: اهتمام متزايد في السنغال بنشر الكتب باللغات الوطنية 

19.11.08

المهرجان الدولي للسينما بالجزائر: عرض الفيلم الكرتوني "وردي - البرج" في الإفتتاحية

19.11.08

سيلا ال24: النشر المشترك بين البلدان الإفريقية "ضعيف جدا"

19.11.08

بن مسعود يترأس الإحتفالات الشعبية بالمولد النبوي الشريف ببني عباس

19.11.08

الجزائر ما فتئت تدعو شركاء إفريقيا إلى الإصغاء إلى الأفارقة

19.11.08

مهلة 100 يوم لطرفي النزاع في دولة جنوب السودان لتشكيل حكومة وحدة وطنية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.04

وزارة التربية تحدد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020

19.11.06

مشروع قانون المالية 2020: الزيادات المرتقبة   

19.11.04

معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة النيجيرية نيامي من 6 الى 12 نوفمبر الجاري

19.11.04

موارد مائية: مشاريع القطاع مستمرة بحسب الأولويات و تسجيل عمليات جديدة في 2020

19.11.04

وزارة الداخلية تخصص أرضية رقمية لتسجيل المشاريع المبتكرة في مجال المرفق العام

19.11.05

الاسمنت: طموحات الجزائر تتجه نحو تصدير 6 مليون طن في آفاق 2020