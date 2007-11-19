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سيلا ال24: لقاء حول ترقية الفن التاسع في الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 16:51     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرات
سيلا ال24: لقاء حول ترقية الفن التاسع في الجزائر

الجزائر - اعد مؤلفون و ناشرون مختصون في الشريط المرسوم، أمس الأربعاء، معاينة مؤسفة لحالة الفن التاسع في الجزائر الذي يعاني من نقص الاهتمام و غياب شبكات التوزيع باعتباره فنّا "ثانويا".

و حاول المتدخلون خلال الطبعة ال24  لصالون الجزائر الدولي للكتاب، وضع المنهجيات التي من شأنها أن تساهم في ترقية فن الأشرطة المرسومة الجزائرية، بعد اجماعهم على  تخلي السلطات العمومية عن هذا الشكل من التعبير الفني، الذي ينعكس من خلال غياب نصوص قانونية تشجع صناعة الأشرطة المرسومة، التي تعتبر "جد مكلفة" كونها تشرك العديد من المهن الفنية.

أعاب المؤلفون دليلة ناجم و لزهاري لبتر و سليم براهيمي "نقص المكتبات المختصة" مشيرين الى غياب توزيع للأعمال القليلة الصادرة، أمام "الكم الهام من المبدعين" الذين "يأملون في نشر أعمالهم".

و صرح سليم براهيمي أن "لا احد من الناشرين الذين يمتلكون مطبعة سبق و ان خصصها للأشرطة المرسومة و الذي يذكر انه حسب "دراسات سوق" فان "تجار الكتاب" يعتقدون ان صناعة الشريط المرسوم، هذا الفن الموجه لجميع الفئات العمرية، "معقدة" و "جد مكلفة".

و دعا مدير الاعلام السابق السيد يوسف فرحي الذي يعد من بين الاوائل الذين روجوا للأشرطة المرسومة في الجرائد، الى العودة الى المناهج القديمة، مستعرضا تجربته خلال سنوات الستينات حيث كان الترويج للأشرطة المرسومة متاحا سواء على مستوى النشر أو التوزيع.

و من جهته، تطرق الرسام الجزائري الشاب المقيم بتونس، سليم زروقي، الى كل الصعوبات التي واجهته من أجل نشر بعض أعماله و عرضها في السوق الجزائرية، الى حد مجابهة خطر "الوقوع تحت الحظر".

و بعد الاعراب عن استيائهم لعدم تسجيل اي اهتمام لدى السلطات العمومية بهذا الفن اثر الطبعات ال12 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم (فيبدا)، بغية "ترقية" الشريط المرسوم في الجزائر، دعا المتدخلون الى انشاء "شبكة توزيع" و تخصيص حصة من قبل صندوق ترقية الفنون و الآداب للشريط المرسوم بنسبة 15% من إجمالي الميزانية الموجهة لدعم ترقية الكتاب.

و تتضمن الاقتراحات المقدمة تكوين مبدعين شبّان مختصين في الشريط المرسوم و ادراج الفن التاسع كمادة في المناهج و الكتب المدرسية و تشجيع فتح دور نشر و مكتبات جديدة مختصة في هذا المجال.

كما يتضمن برنامج الطبعة ال24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب لقاءات حول التاريخ و الثقافة و الأدب و الشريط المرسوم و النّشر و مواضيع أخرى و الذي ستستمر فعالياته الى غاية 9 نوفمبر الجاري في قصر المعارض الصنوبر البحري.

آخر تعديل على الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 18:41
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سيلا ال24: لقاء حول ترقية الفن التاسع في الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 16:51     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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