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"تاريخ الصحافة في معسكر" أول إصدار للإعلامي محمد بن كربعة

  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 15:53     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرات

معسكر - صدر للإعلامي محمد بن كربعة كتاب بعنوان "تاريخ الصحافة في معسكر" كأول تجربة له في التأليف حسبما علم اليوم الخميس لدى المؤلف.

و يتناول هذا العمل من 174 صفحة والذي صدر عن دار المثقف للنشر والتوزيع بالجزائر العاصمة تاريخ الممارسة الإعلامية بولاية معسكر ووسائل الإعلام الصادرة بها خلال فترة الاستعمار الفرنسي وإبان الثورة التحريرية المجيدة وأهم الشخصيات من الولاية الذين نشطوا في مجال الصحافة سواء داخل أو خارج الوطن.

وذكر محمد بن كربعة لوأج أن تاريخ الممارسة الإعلامية بالولاية تعود لسنة 1880 مع صدور أول نشرية من قبل المعمرين الفرنسيين تحت إسم "يقظة معسكر" فضلا عن صدور 22 صحيفة دورية و غير دورية أخرى كلها باللغة الفرنسية حتى سنة 1925.

وأشار الى أن من أبرز الشخصيات الصحفية من أبناء ولاية معسكر والذين أحصى منهم 40 شخصية، عملت قبل سنة 1962 سواء ككتاب أو منشطين إذاعيين أو موزعين للصحف الإعلامي المرحوم عبد القادر سفير الذي تحمل دار الصحافة بالقبة بالعاصمة أسمه والذي التحق بصحف جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية ثم بصحف "الجمهورية" و"الثورة الإفريقية" و"المجاهد" بعد الاستقلال.

يذكر أن الإعلامي محمد بن كربعة التحق بالعمل الإعلامي سنة 1995 كمراسل لجريدة "الجمهورية" بولاية معسكر ثم بعدة صحف صادرة بالجزائر العاصمة ووهران.

كلـمات مفتـاحيــة :
"تاريخ الصحافة في معسكر" أول إصدار للإعلامي محمد بن كربعة
  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 15:53     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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