"بوعلام" عنوان رواية جديدة للكاتب عبد الحكيم حد مسعود

ميلة - صدر للكاتب ابن مدينة فرجيوة (غرب ميلة) عبد الحكيم حد مسعود والمعروف ب" بكير" العمل الثاني له في المجال الأدبي الموسوم "بوعلام",حسبما علم اليوم الثلاثاء من المؤلف.

ويضم هذا العمل الروائي والصادر عن دار "الشافعي" بقسنطينة 280 صفحة تروي عدة أجزاء من حياة شخصية "بوعلام ذلك المواطن الجزائري البسيط".

وتدور أحداث هذه الرواية من ناحية المكان بأحد الأحياء الجزائرية الشعبية التي تتوفر على عناصر البساطة من أزقة ومقهى ومسجد وسوق.

ومن ناحية الزمان فهي معاصرة ويتطرق فيها الكاتب إلى عدة مواضيع بأسلوب بسيط من حيث اللغة التي تكون باللهجة العامية المفهومة لدى جهات الوطن الأربع إلى جانب توفرها على عنصر الإثارة والتشويق ومفاجأة القارئ, كما ذكره صاحب العمل.

وتناول عبد الحكيم في هذا العمل الروائي الثاني بعد روايته الأولى "إبليس في المقهى " مواضيع قال "إنها عبارة عن إسقاط على واقعنا المعاش وما فيه من ظواهر على غرار الحرقة والدجل والمخدرات والأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة" و"العلاقة الزوجية التي ركز عليها في هذا العمل لتبيان أهمية التوافق ما بين الزوجين لتجاوز محن الحياة سواء كانت على الصعيد العائلي أو على صعيد المجتمع والخروج منها بأخف الأضرار".

وحسب المؤلف فإن هذا العمل ورغم حداثة صدوره فهو حاضر في الصالون الدولي للكتاب بالجزائر العاصمة "سيلا 2019" وسيكون لذات الكاتب موعدا مع القراء الوافدين على هذا الحدث نهاية الأسبوع الجاري بجناح دار "الشافعي" لبيع روايته "بوعلام" بالتوقيع.