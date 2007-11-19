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الصالون الوطني الأول للصورة الفنية بداية من 14 نوفمبر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 15:00     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 153 مرات
الصالون الوطني الأول للصورة الفنية بداية من 14 نوفمبر

سطيف - ستفتتح الطبعة الأولى للصالون الوطني للصورة الفنية بسطيف في 14 نوفمبر الجاري لتدوم ثلاثة و ذلك بدار الثقافة هواري بومدين، حسب ما علم يوم الثلاثاء من مدير ذات المؤسسة، مبارك مباركية.

وأوضح ذات المسؤول ل/ وأج أن هذا الصالون سينظم بمبادرة لدار الثقافة هواري بومدين بمناسبة إحياء الذكرى الـ 65 لاندلاع ثورة التحرير الوطنية تحت شعار "وطني، تراث و سياحة" بهدف الترويج للثقافة السياحية من خلال إبراز عن طريق الصورة الفنية أهم المواقع الأثرية و معالم المدينة و مناطقها الجبلية على غرار مدينة كويكل الأثرية (جميلة) و عيني الفوارة و"الدروج" و شلالات الواد البارد.

و أضاف المتحدث أن هذا الصالون سيشارك فيه أزيد من 20 مصور فوتوغرافي هاو يمثلون عديد ولايات البلاد تم انتقاؤهم من أصل 70 طلب للمشاركة بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من المصورين الهواة المحليين، حيث سيتزين بالمناسبة البهو الرئيسي لدار الثقافة بمعرض يضم أكثر من 100 صورة فنية فوتوغرافية (مقاس كبير) كما سيرافق المعرض ورشات تكوينية تطبيقية لفائدة المشاركين و المهتمين الذين ستلقى على مسامعهم محاضرة نظرية في المجال.

و ستنظم لفائدة المصورين الهواة بهذه المناسبة زيارات إلى المواقع الطبيعية الخلابة لجبل مقرس (أعلى منطقة بالولاية) و إلى مدينة كويكل الأثرية و مختلف معالم الولاية حيث ستقام ورشات تطبيقية يؤطرها مختصون في فن التصوير الفوتوغرافي لتلقين الشباب المشاركين مبادئ و أسس هذا الفن الذي أصبح منافسا للفن التشكيلي و يلقى إقبالا واسعا في أوساط المجتمع بمختلف فئاته العمرية كما قال المتحدث.

للإشارة فإن اللجنة التقنية التنظيمية لهذا الصالون الثقافي قد أنهت جميع الاستعدادات لهذا الموعد الثقافي حسب ما أفاد به نفس المصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 19:10
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الصالون الوطني الأول للصورة الفنية بداية من 14 نوفمبر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 15:00     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 153 مرة   شارك

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