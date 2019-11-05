تتويج الفيلم الصامت "سينابس" بجائزة "النعامة الذهبية" بمهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير

وأوضح عبد الحليم حافظ زروقي أن الفيلم الصامت "سينابس" الذي انتجته مؤسسة سينما الشباب بتيارت توج بجائزة "النعامة الذهبية" في المسابقة الدولية لمهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير الذي نظم من 23 الى 27 أكتوبر الماضي بموريتانيا وشهد تنافس أفلام من عدة بلدان.

وتدور قصة هذا العمل حول سلوكات متناقضة لركاب حافلة والناتجة عن عدم التواصل الإيجابي بينهم ما يؤدي إلى تكوين أفكار خاطئة عن بعضهم البعض مع العلم أن الفيلم عرف مشاركة 34 ممثلا من ولاية تيارت أغلبهم يمثلون للمرة الأولى.

وعبر السيد زروقي عن افتخاره بالجائزة التي استطاع الفيلم افتكاكها بعد تقييم الأعمال المشاركة من قبل لجنة تحكيم ترأسها المخرج نوزاد شيخاني, مضيفا أنه تم ترشيح "سينابس" للتنافس بمهرجانات دولية أخرى وينتظر ما ستعلن عنه لجان الانتقاء.

كما أشار نفس المصدر الى مجموعة من المشاريع المستقبلية لمؤسسة سينما الشباب منها وثائقي حول تاريخ تيارت من ما قبل التاريخ إلى الاستقلال ومشروع فيلم بعنوان "ليس بعد".

وقد سبق لذات المؤسسة انتاج عدة أعمال أخرى منها الوثائقي "تحت السماء الجزائر" حول مسيرة الفنان الشهيد علي معاشي والحائز على المرتبة الأولى في المهرجان الوطني للسمعي البصري بأم البواقي سنة 2003 والوثائقي "الآخرون" (المرتبة الأولى في الملتقى الوطني للإبداعات الشباب بالعاصمة سنة 2005) و فيلم "المحنة" الحائز على جائزة أحسن فيلم تلفزيوني في تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية في سنة 2007 و فيلم وثائقي يتناول مسيرة الشهيد عدة حمداني وغيرها من الاعمال.