المهرجان الدولي ال10 للسينما بالجزائر ينطلق االخميس المقبل

الجزائر - سيكون هواة الفن السابع من 7 الى 16 نوفمبر على مع موعد مع الطبعة ال10 من المهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا) المخصص للفيلم الملتزم التي تعرض اكثر من 30 فيلما بين قصير و طويل ووثائقي و عروض خارج المنافسة.

وقد قرر منظمو المهرجان هذه السنة تمديد مدته بيومين اخريين (15 و 16 ) بعد الاختتام الرسمي تخصص للعروض خارج المنافسة.

و ركزت الطلبعة الجديدة في اختيار الافلام المشاركة على مواضيع تخص "المرأة" و"الاوضاع في افريقا" التي مازالت تعاني مشاكل عدة حسبما اكده منظمو المهرجان في لقاء صحفي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.

و من بين مستجدات هذه الطبعة ادرج فيلمين عربيين هما "كارما " للمخرج للمصري خالد يوسف و فيلم "فتوى " للتونسي محمود بن محمود اللذين سيحضران العرضين والمناقشة مع الجمهور حسب ما اكدته محافظة المهرجان السيدة زهية ياحي موضحة ان "ادراج الافلام العربية يعود لغياب مهرجان وهران السينما للفيلم العربي هذه السنة".

سيفتتح المهرجان يوم الخميس بالفيلم الفلسطيني "وردي" للمخرج السويدي ماتس جروييد (خارج المنافسة) بينما سيعرض في سهرة الاختتام فيلم " براءة" في صنف الافلام الطويلة للمخرج الكوبي اليخندرو و من بين الافلام الاخرى المدرجة في فئة الافلام الطويلة فيلم "رحمة الادغال "(رواند) للمخرج جويل كاركيزي .

و سيقدم في هذه الفئة ايضا العرض العالمي الاولي لفيلم "مناظر الخريف للمخرج الجزائري مرزاق علواش.

و يقدم في صنف الافلام الوثائقية العرض الاول للوثائقي الجزائري "134، شارع الصحراء "لمخرجه حسن فرحاني الذي توج في عدة محافل دولية. كما تقدم ستقدم عدة افلام جزائرية ضمن الافلام القصير .

و تبلغ الافلام المبرمجة في المنافسة الرسمية 24 فيلما (8 في كل صنف) اضافة الى 7 افلام خارج المنافسة تحتضن العروض الخاصة بالمنافسة الرسمية قاعة ابن زيدون بديوان رياض الفتح بينما تقام العروض التي يعاد عرضها بقاعة كوسموس بنفس الفضاء .

و تتكون لجان تحكيم المهرجان من وجوه سينمائية معروفة على غرار المخرج و الكاتب الصحفي الفرنكو- جزائري سعد خياري (رئيس لجنة تحكيم الافلام الوثائقية) و المخرج الفرنسي بيار هنري ديلو (الافلام الروائية الطويلة) بينما تتراس لجنة تحكيم الافلام الروائية القصيرة الممثلة موني بوعلام .

و الى جانب العروض يقترح برنامج الفيكا- على الخصوص- ورشات تدريبية منها ورشة بعنوان "التركيب ككتابة ثالثة للفيلم " تحت تأطير المركب الشهير يانيك كيرقوت الحائز على جائزة السيزر للتركيب عن فيلم " هاري صديق يريد لكم الخير".

كما تخصص الطبعة 2019 للفيكا تكريم لروح للمخرج موسى حداد الذي يعد من ابرز السينمائيين الجزائريين و الذي وفته المنية في سبتمبر الماضي.