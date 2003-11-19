بشار: 15 عملا سينمائيا في الطبعة الخامسة من الأيام الوطنية للفيلم القصير

بشار- يتنافس 15 إنتاجا سينمائيا على الجوائز الأولى للطبعة الخامسة من الأيام الوطنية للفيلم القصير الذي افتتحت فعالياتها سهرة السبت بدار الثقافة "محمد قاضي" ببشار.

وتقدم بهذه الأعمال السينمائية شباب مبدع هاوي في الفن السابع من 14 ولاية , حيث تهدف هذه التظاهرة إلى منح لهم فرصة لتعريف الجمهور بإنتاجهم السينمائي.

واستهلت هذه الفعاليات السينمائية بعرض الفيلم القصير " ستاي" لبوخاف محمد طاهر (رسوم متحركة) الذي يندد بالحروب والتعدي على البيئة , وكان متبوعا بعمل سينمائي " كان ولا مكانش" للشاب قادة عبد الله , والذي يتطرق إلى قضية المعاقين.

ومن جهته, يعالج الفيلم القصير"العالم" للشاب بن عالة سمير موضوع اجتماعي حساس ذي صلة بالتحرش الجنسي لعاملات النظافة.

وأوضح صاحب هذا الإنتاج خلال جلسة مناقشة الفيلم بقوله "أردت من خلال هذا الفيلم إبراز هذه الفئة وأوجاعها ومعاناتها".

اقرأ أيضا: النعامة: الطبعة الأولى لأيام الفيلم القصير ابتداء من الخميس

وقامت لجنة التنظيم لهذه التظاهرة السينمائية باختيار هذين العملين من بين 45 فيلما قصيرا تم عرضه أثناء عملية الإختيار المسبق للأعمال السينمائية لشباب هواة, كما أوضح بدوره مدير دار الثقافة "قاضي محمد" ببشار.

وأضاف السيد عماري حمداني " أن عرض الأفلام القصيرة التي تم اختيارها في هذه الطبعة تعالج عديد المواضيع وتسمح للمختصين و الجمهور من اكتشاف الطاقات السينمائية الشابة من مختلف مناطق الوطن".

ويشرف على تقييم الأعمال السينمائية المتنافسة في هذا الحدث طاقم تحكيم يتشكل من مختصين يترأسهم السينمائي العربي لكحل , وستسلم اللجنة الجوائز الأربعة الأولى لهذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 5 نوفمبر الجاري.

ويتعلق الأمر بالجوائز الثلاثة الأولى ( بمبالغ مالية قدرها 120.000 دج و80.000 دج و60.000 دج على التوالي ) وجائزة لجنة التحكيم (40.000 دج) , مثلما أوضح السيد عماري.

وبرمجت ضمن هذا الموعد للفن السابع ورشات للتدريب والتكوين لفائدة المشاركين في التقنيات السينماتوغرافية سيما منها كتابة السيناريو و التصوير السينمائي وتركيب الأفلام وتسجيل الصوت , بالإضافة إلى عرض وثائق للصور حول السينما الجزائرية والعالمية.

وكان الفيلم القصير "هيومن (الإنسان) لمخرجه عصام تعشيت من ولاية باتنة قد تحصل على الجائزة الأولى في الطبعة الرابعة من الأيام الوطنية للفيلم القصير التي نظمت في الفترة الممتدة من 29نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2017 ببشار.