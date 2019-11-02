الصالون الدولي للكتاب: مؤرخون يتناولون التغيرات الاجتماعية في الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى 

الجزائر - تطرق مؤرخون جزائريون و فرنسيون أثناء لقاء، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، إلى التغيرات الاجتماعية الحاصلة في الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى و كذا بوادر وعي المجتمع الجزائري أمام الاستعمار الفرنسي.

وجمع اللقاء الذي نظم على هامش الطبعة ال24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب الذي افتتح أمس الخميس، المؤرخين مليكة رحال و عبد المجيد مرداسي و فؤاد سوفي و الفرنسي أوليفيي لوكور غراندميزون، حول موضوع "1919: الجزائر أمام تحديات القرن وحريتها".

وتناولت المؤرخة و الباحثة مليكة رحال القانون المعدل للوضع القانوني لأهالي الجزائر المسمى قانون "جونار" الذي منح بعض الحقوق لحوالي 180.000 جزائري مسجلين خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918).

وذكرت المؤرخة أن هذا القانون يحدد "شروط الحصول على المواطنة" بما فيها المشاركة في حملة الحرب و فتح بعض المناصب الإدارية للجزائريين، مشيرة إلى ظهور، ابتداء من سنوات 1920 منشورات أصدرتها جمعيات و نوادي حديثة النشأة.

من جهته تطرق الباحث في السياسة و المختص في التاريخ الاستعماري، اوليفيي لوكور غراندميزون (فرنسا) إلى ميلاد الشيوعية العالمية سنة 1919 و التي حاربت الأمبريالية الاستعمارية الفرنسية و البريطانية.

وأضاف الباحث في هذا الصدد أن صورة الحكومات الأوروبية تضررت بشدة بعد اول صراع دولي حيث وضع التفوق التكنولوجي الأوروبي في خدمة حرب مصنعة".

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واعتبر المؤرخ فؤاد سوفي أن هذه الفترة أحدثت تغييرات اجتماعية ملحوظة حيث مست اللباس و العادات الغذائية للجزائريين، مضيفا أن هذه التحولات لوحظت في أوساط الفلاحين إضافة إلى ظهور الأجرة الشهرية و النقابات.

وذكر عبد المجيد مرداسي أن هذه الفترة عرفت حركة هجرة داخلية و بداية "التمدن" الذي صاحبه انشاء الجمعيات و النوادي الاسلامية في مدن الجزائر و تلمسان و قسنطينة.

وقد خصصت بعض اللقاءات للكتاب الشباب حول الأدب و المسرح و الشعر الملحون.

وتتواصل الطبعة ال24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب إلى غاية 9 نوفمبر مع مشاركة 1030 ناشر اقترحوا حوالي 183.000عنوان.

ويبقى الصالون مفتوحا كل يوم من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السابعة مساء.