فنون تشكيلية: 80 لوحة تعرض في صالون وطني بورقلة

ورقلة - تعرض 80 لوحة لمبدعين في الفنون التشكيلية من مختلف ولايات الوطن في الطبعة السادسة من الصالون الوطني للفنون التشكيلية الذي افتتحت فعالياته سهرة الخميس بدار الثقافة "مفدي زكرياء" بورقلة و الذي ستختتم فعالياته غدا السبت.

ويشكل هذا الصالون (31 أكتوبر-2 نوفمبر) الذي يتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الخامسة و الستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة فرصة لهؤلاء الفنانين للتعريف بإبداعاتهم ( لوحات عن الثورة التحريرية المظفرة وبورتريهات), و كذا الاحتكاك فيما بينهم من أجل تبادل التجارب و الخبرات و مناقشة كل ما هو جديد في هذا المجال الفني, حسبما أوضحت لـ/وأج رئيسة مصلحة التنشيط الثقافي بدار الثقافة, رزيقة خضراوي.

كما تعد هذه التظاهرة أيضا فضاء سانحا للجمهور من عشاق الفن التشكيلي للتعرف أكثر على هذا النوع من الفنون, سيما مدارسه المتعددة بما فيها النحت و الفنون الإسلامية بأنواعها (المنمنمات و الخط العربي و غيرها), وفق ما ذكرت السيدة خضراوي.

وبرمجت على هامش هذه التظاهرة الإبداعية ندوة ينشطها مختصون في الفنون التشكيلية, بالإضافة إلى تنظيم نشاطات فنية أخرى وجولات سياحية للمشاركين.

وتتوفر دار الثقافة "مفدي زكرياء" على نادي الفنون التشكيلية يضم عشرات المنخرطين من الجنسين و من مختلف الأعمار والذي يضمن تقديم دروس و مبادئ أولية في فن الرسم بأنواعه و أخرى في الخط العربي و فن الزخارف الإسلامية, كما ذكرت رئيسة مصلحة التنشيط الثقافي.