Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قسنطينة: إفتتاح المهرجان الدولي الثامن للإنشاد على إيقاع أغاني وطنية

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 10:25     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
قسنطينة: إفتتاح المهرجان الدولي الثامن للإنشاد على إيقاع أغاني وطنية

قسنطينة - افتتحت سهرة الخميس الطبعة الثامنة للمهرجان الدولي للإنشاد بقسنطينة بالمسرح الجهوي للمدينة محمد الطاهر الفرقاني على وقع أغاني وطنية أدتها الفنانة التونسية آية دغنوج.

و كان هذا الحدث الثقافي الدولي الذي تزامن هذه السنة مع غإحياء الذكرى الـ65 لاندلاع حرب التحرير الوطنية فرصة للتغني بالجزائر و بكفاحها الطويل من أجل استرجاع استقلالها.

و برفقة الاركسترا الوطنية أدت الفنانة آية "من أجلك يا وطني"، "ثورة الأحرار"ن "عيد الكرامة" بالإضافة غلى أغاني وطنية أخرى استجاب معها الجمهور الحاضر بترديد مقاطع الأغاني و بالتصفيق.

إقرأ أيضا:      قسنطينة: افتتاح الطبعة الثامنة للمهرجان الدولي للإنشاد الخميس المقبل

و قالت هذه الفنانة التي تغني لأول مرة بالجزائر بأنها "تتشرف" بتقاسم هذا الاحتفال مع الجزائريين بهذا التاريخ الذي هو رمز للحرية و السيادة.

و أعقبها المنشد عبد الجليل أخروف المعتاد على هذا المهرجان الذي ألرز موهبته بأدائه "قلبي يا بلادي لا ينساك"، "يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت ليك"، "يحياو أولاد بلادي" مدغدغا مشاعر حب الوطن وسط الجمهور الحاضر.

و في افتتاح هذا المهرجان الدولي الذي يواصل إلى غاية 3 نوفمبر الجاري تم قراءة على مسامع الحضور بيان أول نوفمبر 1954 من طرف مدير المجاهدين بالولاية.

و بالإضافة إلى الجزائر التي ستقدم أحسن منشديها فإن سوريا و المغرب و تونس و لأول مرة السنغال تشارك بدورها في هذه التظاهرة الثقافية.

و في منتصف الليل حضرت السلطات المحلية المدنية و العسكرية التي كانت متواجدة في حفل الافتتاح بالمسرح رفقة مجاهدين و مواطنين مراسم رفع العلم الوطني بساحة الشهداء بالقرب من المسرح الجهوي للمدينة و الاستماع للنشيد الوطني و وضع إكليل من الزهور و قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الثورة الطاهرة.

آخر تعديل على الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 11:11
كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: إفتتاح المهرجان الدولي الثامن للإنشاد على إيقاع أغاني وطنية
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 10:25     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.01

ذكرى أول نوفمبر 1954: رئيس الدولة يترحم على أرواح شهداء حرب التحرير الوطنية

19.11.01

آفاق اقتصادية واعدة لزراعة التفاح بخنشلة

19.11.01

قوات حفتر تستهدف مواقع مدنية ومحيط وزارة الداخلية

19.11.01

الرئيس اللبناني يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذوي "كفاءة وخبرة"

19.11.01

قسنطينة: إفتتاح المهرجان الدولي الثامن للإنشاد على إيقاع أغاني وطنية

19.11.01

رفع العلم الوطني بمقر وزارة الشؤون الخارجية بمناسبة الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.10.28

أمن المواطن ضمن "أولويات الدولة"

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي