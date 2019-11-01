قسنطينة: إفتتاح المهرجان الدولي الثامن للإنشاد على إيقاع أغاني وطنية

و كان هذا الحدث الثقافي الدولي الذي تزامن هذه السنة مع غإحياء الذكرى الـ65 لاندلاع حرب التحرير الوطنية فرصة للتغني بالجزائر و بكفاحها الطويل من أجل استرجاع استقلالها.

و برفقة الاركسترا الوطنية أدت الفنانة آية "من أجلك يا وطني"، "ثورة الأحرار"ن "عيد الكرامة" بالإضافة غلى أغاني وطنية أخرى استجاب معها الجمهور الحاضر بترديد مقاطع الأغاني و بالتصفيق.

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و قالت هذه الفنانة التي تغني لأول مرة بالجزائر بأنها "تتشرف" بتقاسم هذا الاحتفال مع الجزائريين بهذا التاريخ الذي هو رمز للحرية و السيادة.

و أعقبها المنشد عبد الجليل أخروف المعتاد على هذا المهرجان الذي ألرز موهبته بأدائه "قلبي يا بلادي لا ينساك"، "يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت ليك"، "يحياو أولاد بلادي" مدغدغا مشاعر حب الوطن وسط الجمهور الحاضر.

و في افتتاح هذا المهرجان الدولي الذي يواصل إلى غاية 3 نوفمبر الجاري تم قراءة على مسامع الحضور بيان أول نوفمبر 1954 من طرف مدير المجاهدين بالولاية.

و بالإضافة إلى الجزائر التي ستقدم أحسن منشديها فإن سوريا و المغرب و تونس و لأول مرة السنغال تشارك بدورها في هذه التظاهرة الثقافية.

و في منتصف الليل حضرت السلطات المحلية المدنية و العسكرية التي كانت متواجدة في حفل الافتتاح بالمسرح رفقة مجاهدين و مواطنين مراسم رفع العلم الوطني بساحة الشهداء بالقرب من المسرح الجهوي للمدينة و الاستماع للنشيد الوطني و وضع إكليل من الزهور و قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الثورة الطاهرة.