Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

صالون الجزائر الدولي ال24 للكتاب يفتتح أبوابه للجمهور

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 15:30     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
صالون الجزائر الدولي ال24 للكتاب يفتتح أبوابه للجمهور صورة وأج

الجزائر- افتتح صباح يوم الخميس صالون الجزائر الدولي ال24 للكتاب أبوابه للجمهور بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة والذي توافد بأعداد كبيرة.

وبمجرد افتتاح الصالون توجه الزوار وغالبيتهم من الشباب نحو الجناح المركزي الذي يعد الفضاء الأكثر استقطابا بقصر المعارض والذي يستقبل خاصة العارضين المختصين في الآداب والتاريخ والكتب المدرسية وشبه المدرسية والقواميس.

وجلب جناح السينغال ضيف شرف هذه الطبعة الزوار المهتمين بثقافة وآداب هذا البلد الإفريقي حيث يقترح هذا الفضاء حوالي 400 عنوان باللغة الفرنسية في الأدب والتاريخ والفكر وغيرها من المجالات بالإضافة لبضعة كتب باللغة العربية.

اقرأ أيضا:       صالون الجزائر الدولي للكتاب: حسن رابحي يدشن الصالون

وقد أعجب الزوار بمختلف الكتب المعروضة بالجناح وخصوصا كتب الفلسفة والفكر المتعلقة بعدد من كبار مثقفي هذا البلد على غرار ليوبولد سيدار سنغور وسليمان بشير ديان وشيخ انتا ديوب كما استمتعوا بالعروض الموسيقية المرافقة التي أبرزت الفلكلور السنغالي وخصوصا العزف على الآلة الموسيقية التقليدية الـ "كورا".

ومن جهة أخرى توافد أيضا محبو الكتاب على الجناح "سي" الذي تميز بمشاركة العشرات من دور النشر العربية المختصة في مجالات الدين والفكر والأدب وغيرها وأيضا الجناح "ألف" (جناح الأطفال) الذي يقدم تشكيلات متنوعة من كتب الأطفال من جميع الأنواع ولمختلف الفئات العمرية لهذه الشريحة.

وسيكون الزوار على مدار 11 يوما على موعد مع العديد من الكتاب الجزائريين والأجانب الذين سينشطون لقاءات ومحاضرات وتوقيعات لأعمالهم الجديدة.

و يفتح الصالون ابوابه يوميا للزوار من الساعة ال10 صباح لغاية ال19 مساء و ذلك لغاية 9 نوفمبر.

ويشارك 1030 عارض من حوالي 40 بلدا في هذه الطبعة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية التاسع نوفمبر المقبل.

آخر تعديل على الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 15:57
كلـمات مفتـاحيــة :
صالون الجزائر الدولي ال24 للكتاب يفتتح أبوابه للجمهور
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 15:30     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.31

خنشلة: تحويل مركز تعذيب استعماري إلى متحف بلدي بعين الطويلة

19.10.31

مشروع قانون المحروقات: اقتراح ادراج تدابير تضمن مصالح الأجيال القادمة

19.10.31

صالون الجزائر الدولي ال24 للكتاب يفتتح أبوابه للجمهور

19.10.31

قسنطينة: دخول حيز الخدمة لوكالة تجارية جديدة لـشركة المياه "سياكو"

19.10.31

الوكالة الوطنية للنفايات: يوم تحسيسي حول البيئة لفائدة الأطفال بمناسبة ذكرى الثورة…

19.10.31

المهرجان الوطني للفرق النحاسية بالشلف: الموسيقى النحاسية تستقطب الساكنة المحلية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

صحراويو فرنسا يدعون ماكرون الى الاضطلاع ب"دور بناء" في الصحراء الغربية

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي