سيلا ال24 : برنامج أدبي وفكري متنوع بالجناح السينغالي

الجزائر - يقترح جناح السينغال الضيف الشرفي للطبعة ال24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب (سيلا 2019) برنامجا متنوعا من الفعاليات الأدبية والفكرية التي سينشطها أدباء وأكاديميون ينتمون لهذا البلد الإفريقي المتميز بإنتاجه الأدبي والفكري.

وسيحتضن هذا الفضاء -الواقع بالجناح المركزي لقصر المعارض- ومساحته 200 متر مربع نحو أربعة دور نشر سينغالية تقدم قرابة 400 عنوان باللغة الفرنسية تتنوع بين الأدب والتاريخ والفكر والدين والتصوف إلى جانب عدد من المؤلفات الدينية باللغة العربية.

وسيكون جمهور سيلا 2019 على موعد مع العديد من اللقاءات والمحاضرات الموضوعاتية بمشاركة أكثر من 20 كاتبا على غرار رحماتواللاي مبنغي وأليون بدارا ديان ومبايي تيان وكذا عبد اللاي ديالو.

وسيناقش هؤلاء المشاركون عدة مواضيع بينها تحديات العصرنة والإبداع الأدبي والنشر في السينغال والأرشيف الخاص بالفترة الاستعمارية وواقع "الزنوجة" في عالم اليوم.

وسيتسنى لجمهور "سيلا" من خلال هذه النشاطات التعرف على عدد من كبار مثقفي السينغال على غرار المؤرخ والأنثروبولوجي شيخ أنتا ديوب والفيلسوف سليمان بشير ديان بالإضافة إلى الكاتب والشاعر والسياسي ليوبولد سيدار سنغور والكاتب والسينمائي أوصمان صمبان.

ومن جهة أخرى سيكون هواة الفن الإفريقي على مع موعد مع عروض فلكلورية بنفس الجناح من بينها إلقاءات تجمع بين الحكي والموسيقى يلقيها الـ "غريو" وهو شخصية ثقافية وروحية مرموقة في الفلكلور المشترك لمنطقة الساحل وبلدان أخرى من غرب إفريقيا.

وافتتح سيلا ال24 -الذي يستقبل 1030 دار نشر من حوالي 40 بلدا- أبوابه للجمهور اليوم الخميس وستستمر فعالياته إلى غاية 9 نوفمبر.

وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي قد أشرف على افتتاح الصالون رسميا مساء أمس الأربعاء رفقة نظيره السينغالي عبد اللاي ديوب.