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صالون الجزائر الدولي ال24 للكتاب يفتح أبوابه للجمهور

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 11:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرات
صالون الجزائر الدولي ال24 للكتاب يفتح أبوابه للجمهور أرشيف

الجزائر - افتتح صباح اليوم الخميس صالون الجزائر الدولي  ال24 للكتاب أبوابه للجمهور بقصر المعارض الصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) والذي عرف توافد الزوار بأعداد كبيرة.

وبمجرد افتتاح الصالون، توجه الزوار وغالبيتهم من الشباب نحو الجناح المركزي الذي يعد الفضاء الأكثر استقطابا بقصر المعارض والذي يستقبل بالخصوص العارضين المختصين في الآداب والتاريخ والكتب الأكاديمية والمدرسية وشبه المدرسية وكذا القواميس.

وجلب جناح السينغال، ضيف شرف هذه الطبعة الزوار المهتمين بثقافة وآداب هذا البلد الإفريقي حيث يقترح هذا الجناح حوالي 400 عنوان باللغة الفرنسية في الأدب والتاريخ والفكر وغيرها من المجالات.

إقرأ أيضا :صالون الجزائر الدولي للكتاب: حسن رابحي يدشن الصالون

وتم مساء أمس الأربعاء الافتتاح الرسمي لصالون الجزائر الدولي ال24 للكتاب من  طرف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة و وزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي  بحضور نظيره السينغالي عبد اللاي ديوب.

كلـمات مفتـاحيــة :
صالون الجزائر الدولي ال24 للكتاب يفتح أبوابه للجمهور
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 11:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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