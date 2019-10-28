قسنطينة: افتتاح المهرجان الوطني الـ17 لمسرح الشباب

قسنطينة - افتتحت بعد ظهر يوم الأربعاء بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة فعاليات الطبعة الـ17 للمهرجان الوطني لمسرح الشباب بمبادرة لرابطة النشاطات الثقافية و العلمية التابعة لمديرة الشباب و الرياضة بالولاية.

فبعد 4 سنوات من التوقف عادت هذه التظاهرة الوطنية التي تحمل هذه السنة شعار "المسرح فضاء لإبداع الشباب" بمشاركة ما لا يقل عن 18 فرقة و جمعية مسرحية تمثل عديد جهات الوطن.

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و صرح مدير رابطة النشاطات الثقافية و العلمية صادق معزوز على هامش حفل الافتتاح أن العروض المبرمجة للطبعة الـ17 من هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية الفاتح من نوفمبر قد تم اختيارها عقب التصفيات الجهوية التي جرت في السابق هذه السنة.

و سيتم بالمناسبة عرض عشر مسرحيات يوميا تعالج يوميات و مشاكل الشباب فيما تتناول أخرى الثورة التحريرية المجيدة.

و أشار المتحدث إلى أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو "تمكين الشباب المشاركين من الكشف عن موهبتهم في مجال التمثيل أمام جمهور مهتم و الحفاظ على التراث الثقافي الوطني و ترقية روح الإبداع وسط الأجيال الصاعدة".

و في مستهل هذه التظاهرة تابع الجمهور الحاضر بدار الثقافة مالك حداد العرض المسرحي بعنوان "تيك تاك بوم" لفرقة المسيل من قسنطينة التي تستحضر التضحيات التي قدمها الشعب الجزائري لاسترجاع استقلاله و حريته بعد أن عانى طيلة 132 سنة ويلات الاحتلال الفرنسي.

و بالإضافة إلى عروض في الفن الرابع بإمكان المشاركين في هذه الطبعة كذلك الاستمتاع بحفلات موسيقية كما ستنظم لفائدتهم جولات سياحية بمنطقة قسنطينة.