صالون الجزائر الدولي للكتاب: حسن رابحي يدشن الصالون

الجزائر- أشرف وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة, حسان رابحي ظهر يوم الأربعاء بقصر المعارض (الصنوبر البحري-الجزائر العاصمة), على تدشين الطبعة ال24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب (سيلا).

واجرى السيد رابحي الذي كان مرفوقا بأعضاء من الحكومة الى جانب وزير الثقافة والاتصال السنغالي عبد اللاي ديوب، جولة على مستوى الجناح الخاص بالسنغال, ضيف الشرف في هذه الطبعة, حيث تلقى شروحات بخصوص الأدب وتاريخ هذا البلد.

كما رافق الوزير خلال حفل التدشين كل من وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم, ووزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطيب بوزيد, ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي, ووزير السياحة والصناعة التقليدية, عبد القادر بن مسعود, علاوة على وزير الشؤون الدينية, يوسف بلمهدي.

و زار الوزير أيضا مختلف أجنحة المؤسسات العمومية كالجناح الخاص بوزارة الثقافة الذي يحتضن المركز الوطني للأبحاث فيما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ حيث تباحث مع فريد خربوش, مدير المركز.

وفي الجناح الخاص بديوان المنشورات الجامعية, شدد السيد رابحي "على ضرورة انفتاح الجامعة على العالم من خلال برامج المبادلات بين الجامعات في مجال العلوم بشكل خاص".

وبذات الفضاء, ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي "بالحاجة إلى تطوير الكتاب الرقمي من أجل التكيف مع التحولات التكنولوجية".

كما زار الوفد أجنحة المراكز الثقافية الأجنبية, ومن بينها معهد غوته حيث تبادل السيد حسان رابحي أطراف النقاش مع ممثله, قبل أن يواصل جولته لأجنحة الناشرين في شاكلة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ودار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع.

ويشهد الصالون, الذي سيفتتح أبوابه للجمهور يوم الخميس, مشاركة ازيد من 1000 عارضا ل183.000 عنوانا.

ويمثل السنغال, ضيف الشرف, وفد من الكتاب, من بينهم خليل ديالو ورحماتو سيك صامب وعبد اللاي راسين سنغور.

ويعرف برنامج هذه الطبعة تنظيم لقاءات ومحاضرات حول التاريخ والأدب والمسرح والشعر الشعبي الجزائري, المسمى "الملحون" والقصص المصورة, علاوة على الاحتفاء بالذكرى الخمسين للمهرجان الثقافي الافريقي الذي احتضنت الجزائر دورته الأولى في 1969, المنظم بالفضاء الخاص ب"روح الباناف" (Esprit Panaf).

وستحتضن هذه الطبعة التي نظمت تحت عنوان "المواطنة الفعالة", اللقاءات الأورومتوسطية الحادية عشر (11) للكتاب التي ينظمها وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر.

ويشارك في هذا الصالون حوالي أربعون دولة.

ومن المتوقع ان يستقطب الصالون الى غاية التاسع (9) من نوفمبر، الزوار يوميا من الساعة 10:00 الى الساعة 19:00.

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