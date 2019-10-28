الصالون الوطني لإبداعات الفتاة: ما يقرب من 120 مشاركة بالأغواط

الأغواط - تشارك زهاء 120 فتاة في فعاليات الطبعة الخامسة للصالون الوطني لإبداعات الفتاة الذي أعطيت إشارة انطلاقه يوم الأربعاء بالأغواط, وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة.

وتمثل المشاركات في هذه التظاهرة التي تحتضنها دار الثقافة التخي عبدالله بن كريو طيلة أسبوع كامل بمبادرة من الرابطة الولائية للأنشطة العلمية والثقافية, 25 ولاية.

وتتوزع نشاطات هذه الطبعة التي تحمل شعار "جزائريات مبدعات" على عدة مجالات علمية وأدبية كالطاقات المتجددة والإبداع الأدبي في الشعر والرواية, إضافة إلى التصوير الفوتوغرافي الفني والرسم و النحت فضلا عن عرض جانب من الصناعات التقليدية والأكلات الشعبية الجزائرية.

ويتضمن برنامج الطبعة الخامسة من الصالون الوطني لإبداعات الفتاة وعلاوة على المعارض والنشاطات دورات تكوينية للمشاركات في كيفية مرافقة الفتاة وتمكينها من تطوير إبداعاتها مع إحياء سهرات فنية وعروض مسرحية, حسب المنظمين.

وتعد هذه الفعاليات فرصة لتبادل الخبرات واكتشاف المواهب وكذا تطوير الكفاءات بأوساط الفتيات وتنمية التعاون العلمي والثقافي بين بنات الجزائر بما يضمن تمتين روابط اللحمة الوطنية , كما ذكر رئيس الرابطة الولائية للأنشطة العلمية و الثقافية, عبد الحميد بن الطيرش.