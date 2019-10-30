سعيدة: تنظيم معرض محلي للفنون التشكيلية السبت القادم

و سيعرف هذا المعرض المنظم من طرف دار الثقافة عرض مختلف اللوحات التشكيلية و الأعمال الفنية لهؤلاء الفنانين التي تشمل صورا لمعارك ثورة التحرير المجيدة و رموز و شهداء الثورة إضافة إلى عرض لوحات للمناظر الطبيعية الجميلة التي تزخر بها الولاية وفقا لما أوضحته رئيسة فرع البرمجة بدار الثقافة حيدار رشيدة ل"وأج".
و يهدف هذا المعرض المنظم على مدار ثلاث أيام فتح المجال أمام فناني الولاية لإبراز مواهبهم و عرض أعمالهم الفنية إضافة إلى تبادل الخبرات و المهارات فيما بينهم وفقا لنفس المصدر.
للإشارة تحصي دار الثقافة "مصطفى خالف" 42 فنانا تشكيليا بالولاية يجسدون أعمال فنية تبرز الموروث المحلي و الوطني.
و من جهة أخرى يرتقب أن يتم تنظيم شهر مارس القادم صالون وطني للفنون التشكيلية بمشاركة فنانين و فنانات من مختلف ولايات الوطن.