Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سعيدة: تنظيم معرض محلي للفنون التشكيلية السبت القادم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 16:43     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات

 

سعيدة ـ تحتضن دار الثقافة "مصطفى خالف" بسعيدة بدءا من السبت القادم معرضا محليا للفنون التشكيلية بمشاركة 30 فنانا و فنانة بمناسبة إحياء الذكرى 65 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة حسبما علم يوم الأربعاء لدى المنظمين.

و سيعرف هذا المعرض المنظم من طرف دار الثقافة عرض مختلف اللوحات التشكيلية و الأعمال الفنية لهؤلاء الفنانين التي تشمل صورا لمعارك ثورة التحرير المجيدة و رموز و شهداء الثورة إضافة إلى عرض لوحات للمناظر الطبيعية الجميلة التي تزخر بها الولاية وفقا لما أوضحته رئيسة فرع البرمجة بدار الثقافة حيدار رشيدة ل"وأج".

و يهدف هذا المعرض المنظم على مدار ثلاث أيام فتح المجال أمام فناني الولاية لإبراز مواهبهم و عرض أعمالهم الفنية إضافة إلى تبادل الخبرات و المهارات فيما بينهم وفقا لنفس المصدر.

للإشارة تحصي دار الثقافة "مصطفى خالف" 42 فنانا تشكيليا بالولاية يجسدون أعمال فنية تبرز الموروث المحلي و الوطني.

و من جهة أخرى يرتقب أن يتم تنظيم شهر مارس القادم صالون وطني للفنون التشكيلية بمشاركة فنانين و فنانات من مختلف ولايات الوطن.

كلـمات مفتـاحيــة :
سعيدة: تنظيم معرض محلي للفنون التشكيلية السبت القادم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 16:43     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.30

بيان أول نوفمبر وثيقة تأسيسية لم تحظ بالعناية اللازمة (ندوة)

19.10.30

انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية رسميا في جنيف

19.10.30

الرئاسة اللبنانية تعلن عن استقالة الحكومة وتكلفها بتصريف الأعمال

19.10.30

سعيدة: تنظيم معرض محلي للفنون التشكيلية السبت القادم

19.10.30

وزيرة التضامن تشارك بأديس أبابا في اشغال اللجنة الخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء في…

19.10.30

ندوة دولية لدعم المؤسسات الناشئة في المرفق العام تنظم بالجزائر في 16 نوفمبر القادم

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

أمن المواطن ضمن "أولويات الدولة"

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.10.28

أعضاء لجنة النقل بالبرلمان يتفقدون المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي