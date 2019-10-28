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سطيف: مشاركة 60 فنانا تشكيليا في المهرجان الوطني لرسم الجداريات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 16:14     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات

سطيف - يشارك ما يناهز 60 فنانا تشكيليا في المهرجان الوطني لرسم الجداريات الذي افتتحت فعالياته يوم الأربعاء بولاية سطيف تحت شعار "الوطن للجميع".

و تندرج هذه التظاهرة الوطنية التي تنظم بمبادرة لرابطة النشاطات العلمية و الثقافية للشباب و ديوان مؤسسات الشباب للولاية و ذلك إلى غاية 3 نوفمبر المقبل في إطار إحياء الذكرى الـ 65 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة, التي تم بشأنها إعداد برنامج متنوع, حسب ما أكده مدير ديوان مؤسسات الشباب, ناصر فاضلي.

و تشارك 28 ولاية في فعاليات هذه التظاهرة الشبابية حيث ينتظر رسم ما يناهز 120 جدارية على مستوى الجدار الخارجي لمركب 8 ماي 1945 بمعدل جداريتين لكل فنان حول موضوعي "ثقافة السلم و المواطنة كمنهج و سلوك حضاري" و أخرى حول "التوعية و التحسيس بالروح الرياضية في الملاعب",  كما أوضحه المسؤول.

و يهدف هذا المهرجان إلى جعل الأعمال الفنية وسيلة إعلامية للتحسيس بالمواطنة و نشر الروح الرياضية في الملاعب و ثقافة السلم و الوقاية من الظواهر السلبية في المجتمع و تمكين الشباب من الاحتكاك فيما بينهم لتبادل الآراء و الخبرات و إنشاء فضاء للتواصل و تنشيط المحيط, وفق ما ذكره السيد فاضلي .

و سيتوج الفائزون الثلاثة (3) الأوائل بجوائز مالية بالإضافة إلى تخصيص جائزة لجنة تحكيم, كما تمت الإشارة إليه.

و من أجل تنشيط فضاءات مؤسسات الشباب عبر الولاية و إعطاء الفرصة لنوادي الفنون التشكيلية و الفنانين التشكيليين لإبراز قدراتهم في هذا المجال انطلقت بالموازاة مع فعاليات هذا المهرجان مسابقة ولائية في الرسم على الجدران استهدفت جميع مؤسسات الشباب بالولاية.

آخر تعديل على الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 16:18
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سطيف: مشاركة 60 فنانا تشكيليا في المهرجان الوطني لرسم الجداريات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 16:14     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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