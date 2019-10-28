المسرح الجهوي لوهران: عرض أوبيرات ''الفجر والمقصلة'' بمناسبة الذكرى ال65 لاندلاع ثورة التحرير

وهران - يحتضن مسرح وهران الجهوي"عبد القادر علولة" سهرة يوم الخميس أوبيرات "الفجر والمقصلة" وذلك إحياءا للذكرى ال65 لثورة التحرير المجيدة، حسبما استفيد اليوم الأربعاء من مديرية الثقافة لولاية وهران منظمة هذا الموعد بمساهمة جمعية جيل التحدي الثقافية.

ويبنى هذا العمل الفني الذي يشرف عليه الملحن الجزائري قويدر بوزيان، "على الأداء التمثيلي والإبهار الموسيقي والبصري"، وفق ما أوضحه نفس المصدر.

وتقدم قصة أوبيرات "الفجر والمقصلة" الشهيد البطل أحمد زبانة في آخر أيام حياته والتي رسمت لوحة خالدة في تاريخ الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي في سلاسة وتشويق تزينها ''كوريغرافيا'' إبداعية للفنان العيد جلول ومن إخراج محمد مراد مولاي ملياني.

وألف العمل الكاتب والشاعر عزالدين ميهوبي، ويضم 19 أغنية لحنها ووزعها "فقيد الجزائر المجاهد والموسيقار الراحل بلاوي الهواري قبل أن توافيه المنية" كما يؤدي أغانيها "خيرة" فناني الجزائر في صورة رفاس عمر وفاطمة أحمد.

ويشخص الأدوار العديد من الفنانين اذ يقوم بدور الراوي زريبع عبد الحليم ويجسد بطولة العرض في دور زبانة، الفنان عاهد مسعود سفيان.