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وفاة الفنانة القبائلية جميلة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 11:04     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
وفاة الفنانة القبائلية جميلة

الجزائر - توفيت الفنانة الجزائرية التي تغني الطابع القبائلي جميلة مساء أمس الثلاثاء بالجزائر عن عمر يناهز 89 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض حسب مصادر مقربة .

وولدت سيدة الأغنية القبائلية جميلة واسمها الحقيقي جوهر باشان في ال2 مايو 1930 بقرية ايت بوهوني دائرة عزازقة ( تيزي وزو) .وبدأت مسيرتها الفنية سنة 1951 كمنشطة بالقناة الثانية بالإذاعة الجزائرية وبعدها كمغنية.

ومنذ 1953 عرفت المطربة جميلة بكتابة نصوص أغانيها التي لاقت نجاحا من بينها " ابحري"، "ايا عساس الجماعة" و"ارنوياس امان اخالي" قبل التحاقها بالمجموعة الصوتية النسوية " اورار نلخالات" في القناة الثانية خاصة مع شريفة.

وقد بدأت مسيرتها في السينما والتلفزة عام 1962 ليستدعيها بعد ذلك محمد حلمي للمشاركة في سلسلة تلفزيونية  ومحمد لخضر حمينة في " رياح الاوراس" وتوفيق فارس  في " الخارجون عن القانون" وسيد علي مازيف في "ليلى والاخرين".

وسيوارى جثمان المرحومة الورى بعد ظهر اليوم الاربعاء بمقبرة  ديلي ابراهيم بالجزائر.

آخر تعديل على الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 11:04
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وفاة الفنانة القبائلية جميلة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 11:04     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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