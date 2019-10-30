وفاة الفنانة القبائلية جميلة

الجزائر - توفيت الفنانة الجزائرية التي تغني الطابع القبائلي جميلة مساء أمس الثلاثاء بالجزائر عن عمر يناهز 89 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض حسب مصادر مقربة .

وولدت سيدة الأغنية القبائلية جميلة واسمها الحقيقي جوهر باشان في ال2 مايو 1930 بقرية ايت بوهوني دائرة عزازقة ( تيزي وزو) .وبدأت مسيرتها الفنية سنة 1951 كمنشطة بالقناة الثانية بالإذاعة الجزائرية وبعدها كمغنية.

ومنذ 1953 عرفت المطربة جميلة بكتابة نصوص أغانيها التي لاقت نجاحا من بينها " ابحري"، "ايا عساس الجماعة" و"ارنوياس امان اخالي" قبل التحاقها بالمجموعة الصوتية النسوية " اورار نلخالات" في القناة الثانية خاصة مع شريفة.

وقد بدأت مسيرتها في السينما والتلفزة عام 1962 ليستدعيها بعد ذلك محمد حلمي للمشاركة في سلسلة تلفزيونية ومحمد لخضر حمينة في " رياح الاوراس" وتوفيق فارس في " الخارجون عن القانون" وسيد علي مازيف في "ليلى والاخرين".

وسيوارى جثمان المرحومة الورى بعد ظهر اليوم الاربعاء بمقبرة ديلي ابراهيم بالجزائر.