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مسرح وهران: مسرحية "سندباد" تسعد الأطفال

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 19:45     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
مسرح وهران: مسرحية &quot;سندباد&quot; تسعد الأطفال

وهران - ترك الإنتاج المسرحي الجديد "سندباد" انطباعًا جيدًا يوم الثلاثاء عند الأطفال الذين توافدوا على المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" بمناسبة العرض الأول لهذا العمل.

وجلبت هذه المسرحية التي هي عبارة عن دعوة إلى رحلة خيالية لسندباد البحري اهتمام الجمهور الصغير للمسرح الجهوي لوهران الذين استمتعوا بالتنشيط الممزوج بألعاب الظل والأضواء.

وشارك في هذه القصة ل "ألف ليلة وليلة" العديد من الممثلين الشباب الذبن نقلوا الجمهور الى فترة بعيدة وسط العديد من المشاهد الموصوفة في معظمها على خلفية الظلال الصينية والموسيقى.

وأخرج هذا العمل المسرحي بن قداش بوعلام الذي يعد فنان جزائري مقيم بفرنسا مختص في مسرح العرائس وقد سمحت جودة أعماله بحصوله على العديد من الجوائز منها جائزة الإبداع التجريبي في المهرجان العالمي لمسرح العرائس بستراسبورغ (فرنسا 2013 ).

وقد أشاد مدير المسرح الجهوي لوهران مراد سنوسي بمساهمة هذا المختص مشيرا الى أن تركيب مسرحية "سندباد" شكل ورشة تكوينية لفائدة الفريق التقني لمسرح وهران.

وقد برمجت دورات تكوينية جديدة خلال الموسم الثقافي الجاري بالتعاون مع الفنان بوعلام بن قداش مما سيسمح للمسرح الجهوي لوهران بالاستثمار أكثر في هذا النوع من العروض .

وسيتم عرض مسرحية "سندباد" شهر نوفمبر القادم بالمسرح الجهوي لوهران قبل تقديمه في ديسمبر المقبل بالمسرح الوطني "محي الدين بشطرزي" بالجزائر العاصمة .

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مسرح وهران: مسرحية "سندباد" تسعد الأطفال
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 19:45     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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