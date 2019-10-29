قسنطينة: افتتاح الطبعة الثامنة للمهرجان الدولي للإنشاد الخميس المقبل

قسنطينة-ستفتتح الخميس المقبل الطبعة الثامنة للمهرجان الدولي للإنشاد بقسنطينة بالمسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني وذلك بمشاركة ولأول مرة بلد إفريقي وهو السينغال حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء محافط المهرجان سمير لواحلواح.

وأوضح السيد لواحلواح خلال ندوة صحفية خصصت لهذا الحدث الثقافي بأنه بالإضافة إلى سوريا والمغرب وتونس فإن مشاركة السينغال ستمنح الفرصة للجمهور "لاكتشاف هذا النوع الموسيقي في بعده الإفريقي" .

وبعدما وصف هذا البلد بـ"المدرسة الكبيرة للإنشاد" أوضح ذات المسؤول بأن الفنان محمد جيم ساو من فرقة نور السلام للسينغال سينشط رفقة الثنائي عبد الرحمان بوحبيلة وناصر ميروح من قسنطينة أمسية اختتام هذا المهرجان الدولي الذي يتزامن حفل افتتاحه مع إحياء الذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير (أول نوفمبر 1954) فيما يصادف حفل الاختتام أسبوع المولد النبوي.

وفي هذا السياق صرح ذات المصدر أن الأمسية الافتتاحية التي ستنشطها الفنانة آية دغنوج من تونس وعبد الجليل أخروف من قسنطينة ستخصص "حصريا" للأغاني الوطنية الجزائرية وغيرها من الأغاني المستمدة من التراث الوطني.

وأشار إلى أن كل من المنشد هشام كريم من المغرب والفنان شادي عبد الكريم من سوريا ولقمان اسكندر (المدية) وكمال رزوق (الوادي) سيصعدون إلى ركح المسرح الجهوي لقسنطينة يومي 1 و2 نوفمبر المقبل في مهمة "لتعزيز هذا النوع الموسيقي الروحي" .

و قد تم اختيار الفنانين الجزائريين الذين سيشاركون في هذا المهرجان الدولي وفقا لإتاحة الفرصة لتمثيل الجهات الأربع للبلاد كما أضاف ذات المسؤول,لافتا الى أن العروض التي سيقدمها الفنانون الجزائريون بمناسبة هذا المهرجان سيتكون مشروعا على شكل مجموعة من أنواع الإنشاد.