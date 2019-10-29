قالمة: تغني بالثورة التحريرية وتمجيد صانعيها في إفتتاح الأيام الوطنية لعكاظية الشعر

قالمة - إفتتحت يوم الثلاثاء بقالمة فعاليات الأيام الوطنية لعكاظية الشعر الشعبي والفصيح بمشاركة 70 شاعرا قدموا من عديد ولايات الوطن تركزت أغلب قصائدهم في التغني بالثورة التحريرية المباركة وتمجيد صانعيها.

ويتداول على تنشيط فعاليات هذه التظاهرة التي تنظمها دار الثقافة عبد المجيد الشافعي إلى غاية 31 أكتوبر الجاري شعراء وأدباء قدموا من 25 ولاية كل منهم حمل في جعبته مجموعة من القصائد التي تصب في مضمون شعار التظاهرة وهو قصائد للوطن والحياة وذلك تزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية , حسب ما علم من المنظمين على هامش حفل الافتتاح الذي حضرته سلطات الولاية.

وأوضح عمار عزيز مدير دار الثقافة ل"وأج" أنه إلى جانب الإلقاءات الشعرية لمبدعين و مبدعات سيتم أيضا إلقاء محاضرات من طرف أساتذة ومختصين من جامعات عنابة وقسنطينة وسطيف والمسيلة تتمحور حول أدب الثورة والشعر الثوري و علاقة الشاعر بالوطن وتجليات الثورة التحريرية في الشعر الشعبي المحلي مبرزا بأن التظاهرة تعرف أيضا تنظيم معارض للصور الفوتوغرافية والكتاب والتراث المادي الخاص بالمنطقة .

ومن بين المساهمات الأدبية المقدمة بالمناسبة قصيدة بعنوان " نعاهدك يا وطني " للشاعر عمار غريب من ولاية النعامة قال عنها بنفسه بأنها قصيدة في حب الوطن والوحدة الوطنية من بين ما جاء فيها " نقول للوطن نعاهدك ونصون عهدي ما نخالف ..نعيش مع وطني حزنه وأفراحه ..نعاهدك نكون في صفك واقف بشعري كي الجندي بسلاحه".

من جهته قدم الشاعر سلم دباش من ولاية بسكرة قصيدة طويلة تمجد الثورة التحريرية المباركة وشهدائها وأبطالها قال فيها: " وثورة نوفمبر كانت موعد جديد .. وهب شعبنا رافع السلاح منظم ومتوحد بالعزم الشديد ..و7 سنوات مدونة في الألواح وقطفنا حريتنا في خامس جويلية سعيد ...وانعم يا شهيد واتهنى بالجنة وارتاح دولتنا في يد شعبها الصنديد".