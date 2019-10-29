النعامة: الطبعة الأولى لأيام الفيلم القصير ابتداء من الخميس

النعامة ـ ستقام الطبعة الأولى من أيام الفيلم القصير ابتداء من يوم الخميس المقبل بدار الثقافة "أحمد شامي" للنعامة بعرض 12 فيلما لسينمائيين ومخرجين هواة من 11 ولاية, حسب ما علم يوم الثلاثاء لدى المنظمين.

وستعرف هذه التظاهرة الثقافية المنظمة من طرف الجمعية الولائية أطلس فن للشباب و الثقافة وفنون العرض بالتعاون مع مديرية الثقافة عرض أفلام روائية ووثائقية قصيرة لمبدعين شباب كما ستمثل فرصة لمحبي الفن السابع لمتابعة العروض والأنشطة الثقافية و العلمية المبرمجة بالمناسبة حسب رئيس ذات الجمعية ونسة أيوب.

وبرمج ضمن هذا الحدث المركز الوطني للإنتاج السمعي البصري معرضا بمناسبة إحياء الذكرى ال 65 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة حول أرشيف السينما الجزائرية وآلات التصوير القديمة والكتب التي تعنى بحرب التحرير فضلا عن عرض لأفلام منها "الخارجون عن القانون" و"برمودا " و" إلى آخر الزمان" وغيرها.

وستكون الأفلام القصيرة المبرمجة للعرض في التظاهرة التي تدوم يومين محل تقييم من قبل لجنة تحكيم تضم مختصين من بينهم كاتب السيناريو بشير بن سالم والمختص في السكريبت و المعالجة الدرامية إسماعيل سوفيط والأكاديمي عيسى جوامع وفق ذات المصدر.

وسيتخلل عرض الأعمال نشاطات فنية مرافقة للنقد ومناقشة مضامين هذه التجارب الإبداعية للسينمائيين الهواة كما برمجت محاضرات حول تاريخ السينما الجزائرية وواقع الأفلام القصيرة بالجزائر من تنشيط أساتذة مختصين.

وستنظم بالمناسبة ورشة تكوينية في الإخراج والتركيب سيشرف عليها مختصون و جامعيون.