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أيام عنابة للفيلم القصير: تتويج "دومينو" بجائزة أحسن فيلم روائي قصير

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 19:09     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرات

 

عنابة - توج مساء يوم الاثنين بعنابة الفيلم القصير "دومينو" للمخرج محمد مصطفى بجائزة أحسن فيلم روائي قصير من ولاية تندوف وذلك في اختتام أيام عنابة للفيلم القصير في طبعتها ال 13 التي نظمت في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري بدار الثقافة والفنون محمد بوضياف.

وخصت لجنة التحكيم لهذه الطبعة الفيلم القصير " شمس" للمخرج محمد الطاهر شوقي بوكاف بتنويه أول في هذا الصنف من الأفلام القصيرة, فيما عاد التنويه الثاني للمخرج حسام عباسي عن فيلمه الروائي القصير "هوس", بالإضافة إلى تنويه خاص ثالث خص به الممثل محمد بنوتي الصديق عن دوره في الفيلم الروائي القصير بعنوان " برمودا " .

وركزت الأفلام الروائية القصيرة المتوجة في هذه الطبعة في محتواها على جوانب بسيكودرامية يحاور من خلالها المخرجون لمدة خمس دقائق الذات وتناقضات الواقع, حسب ما ذكره المدير الفني لهذه التظاهرة أحمد هامل.

وتوج في صنف الفيلم الوثائقي القصير المخرج خالد خميسي من باتنة بجائزة أحسن فيلم وثائقي قصير عن فيلمه "المحطة الأخيرة", فيما عادت جائزة أحسن فيلم هاوي للمخرج جمال الدين صخري من عنابة عن فيلمه بعنوان "غير مقبول".

وخصصت لجنة التحكيم تنويهين اثنين في صنف الفيلم الهاوي القصير عاد الأول للمخرج دليل بوخديرة عن فيلمه "العودة" و الثاني للمخرج عطاف غريب عن فيلمه الهاوي القصير الذي يحمل عنوان " ذاكرة الريشة".

وتم تنظيم الطبعة ال 13  لتظاهرة أيام عنابة للفيلم القصير من طرف دار الثقافة محمد بوضياف بمشاركة 26 فيلما في أصناف الروائي القصير والهاوي القصير, بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية القصيرة.

كما شهدت فعاليات هذه الطبعة التي جرت بدار الثقافة محمد بوضياف تنشيط ورشتين تكوينيتين لفائدة هواة الفن السابع من الشباب وذلك في كل من تقنيات المونتاج السينمائي وفن التمثيل.

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أيام عنابة للفيلم القصير: تتويج "دومينو" بجائزة أحسن فيلم روائي قصير
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 19:09     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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