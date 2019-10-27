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تلمسان: انطلاق الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية في الحروفيات

  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 19:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات

تلمسان - انطلقت مساء يوم الأحد بدار الثقافة "عبد القادر علولة" لتلمسان الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية في الحروفيات بمشاركة 16 فنانا محترفا من عدة ولايات.

و تتضمن هذه التظاهرة المنظمة على مدار أربعة أيام من طرف المتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي لتلمسان, تحت شعار " فنان ثائر في حب الجزائر", إنجاز لوحات في الحروفيات حول موضوعي مجارز 17 أكتوبر 1961 واندلاع ثورة التحرير المجيدة.

وسيتم انتقاء أحسن ثلاثة أعمال من طرف لجنة تحكيم مكونة من خطاطين مختصين في الحروفيات, باعتمادهم على عدة معايير على غرار جمالية اللوحة والتقنيات والألوان المستعملة, مثلما أشار إليه المنظمون.

و تميز حفل الافتتاح بتنظيم معرض يضم أزيد من 50 لوحة فنية في الحروفيات للمشاركين في المسابقة حول توظيف الحرف العربي في الفن التشكيلي إلى جانب مجسمات منحوتة تم فيها توظيف الحروف.

كما برمجت أيضا ورشات للكبار و الأطفال يؤطرها أعضاء من لجنة التحكيم, لتلقينهم مبادئ أولية في كتابة الحروفيات وخرجات ميدانية لبعض المناطق الأثرية و المعالم التاريخية بالولاية لفائدة المشاركين بالتنسيق مع ملحقة الديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية بتلمسان, حسب نفس المصدر.

و تهدف هذه التظاهرة الثقافية إلى التعريف بأنواع الخط العربي و تقنيات توظيفه في الفن التشكيلي و تبادل الفنانين المشاركين للخبرات و إثراء الساحة الفنية بلوحات فنية جديدة, كما أشير إليه.

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تلمسان: انطلاق الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية في الحروفيات
  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 19:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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